https://cz.sputniknews.com/20211209/a-sakra-tak-to-jsem-zvedava-maslikova-priznala-novou-lasku-a-na-siti-rozpoutala-vlnu-emoci-16794456.html

„A sakra! Tak to jsem zvědavá...“ Mašlíková přiznala novou lásku a na síti rozpoutala vlnu emocí

„A sakra! Tak to jsem zvědavá...“ Mašlíková přiznala novou lásku a na síti rozpoutala vlnu emocí

Česká moderátorka a modelka Hana Mašlíková na svém Instagramu vzbudila obrovskou vlnu zájmu, když prozradila svým fanouškům, že jí do života vstoupila láska... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-09T09:53+0100

2021-12-09T09:53+0100

2021-12-09T09:53+0100

celebrity

modelka

hana mašlíková

moderátorka

láska

vztah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1069/09/10690951_0:79:1080:687_1920x0_80_0_0_b32cd4a21e4fd255e3807b1738ed31e4.jpg

Sympatická moderátorka už nějaký ten čas netvoří pár se svým manželem zápasníkem Andrém Reindersem, s nímž má synka Andrease. A vzhledem k tomu, že jde o krásnou a pohlednou ženu, není divu, že se její okolí neustále zajímá, zda už si za manžela našla náhradu. Mašlíková se nyní rozhodla promluvit a uvedla věci na pravou míru.Tímto příspěvkem ale Mašlíková vzbudila vlnu zájmu a zvídavých dotazů. Lidé totiž okamžitě začali spekulovat o tom, kdo je její novou láskou.Mnozí ale měli jasno v tom, že se Hanka určitě vrátila ke svému manželovi.Podobně smýšleli ale i ostatní. „Po roce... Tuším, tuším, že manžel,“ stálo v jednom z komentářů a další dodával: „Hlavně, ať jste šťastná, ať už je to kdokoliv. Možná otravně, ale přála bych Vám to s manželem… Tak nějak patříte k sobě prostě.“Pár lidí se také zamýšlelo nad tím, zda muž jejího života přece jen nebude její malý synek. „Že by Andreaska? Ať už je to jakkoliv, člověk si zaslouží milovat a být milován,“ myslí si její fanoušci.Ostatní přitom také uváděli, že ať už je tou láskou kdokoli, důležité je, aby byla Hanka šťastná.Jiní pak poznamenávali: „Hani, užívejte život plnými doušky a berte to, co přichází. Prostě, ať je vám fajn.“Pod fotografií se to ale neobešlo ani bez reakcí na to, jak moc to Hance na fotce sluší.A rozhodně nebyly poslední: „Pěkná fotka.“Hana MašlíkováHana Mašlíková je slavná česká modelka a moderátorka. V roce 2006 získala titul Miss Silueta v české soutěži krásy Miss České republiky. Její popularita hodně vzrostla po účasti v reality show Trosečník. V roce 2016 si vzala svého dlouholetého přítele Andrého Reinderse a o rok později se jim narodil syn Andreas. V poslední měsících ale jejich manželství procházelo krizí, a tak se Mašlíková rozhodla vztah s Andrém ukončit. Přesto však manželé žijí společně v jedné domácnosti, podle Hanky proto, že si to přál jejich syn a oni se snaží být dobrými rodiči.Mašlíková se proslavila také jako moderátorka pořadu Prásk na televizi Nova, kde komentovala dění ze světa celebrit. Rovněž moderovala ranní pořad Snídaně s Novou na stejné televizi, v roce 2018 však na žádost vedení musela i se svým kolegou Petrem Říbalem skončit. Na konkurenční televizi Prima chvíli moderovala pořad Sport Star, který však nový majitel zrušil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211209/andel-ewa-farna-sdilela-fotku-s-briskem-a-doslova-oslnila-internet-16786550.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

modelka, hana mašlíková, moderátorka, láska, vztah