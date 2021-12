https://cz.sputniknews.com/20211209/andel-ewa-farna-sdilela-fotku-s-briskem-a-doslova-oslnila-internet-16786550.html

„Anděl!" Ewa Farna sdílela fotku s bříškem a doslova oslnila internet

„Anděl!“ Ewa Farna sdílela fotku s bříškem a doslova oslnila internet

Zpěvačka polsko-českého původu Ewa Farna se na svém profilu na sociální síti podělila o novou aktuální fotografii. Když ale fanoušci spatřili její look... 09.12.2021

Dne6. prosinec byl pro nadaci Fundacja Polsat výjimečný dem, jelikož se pořádal speciální jubilejní koncert, kterého se zúčastnila mimo jiné i zpěvačka Ewa Farna. Zmiňme, že přesně před 25 lety, 6. prosince 1996, zahájila daná nadace svou statutární činnost. Jejím cílem přitom vždy bylo, a stále je, zachraňovat zdraví a životy dětí. Nadace Polsat již čtvrt století spolufinancuje jejich léčbu a rehabilitaci, ale také rekonstruuje dětská oddělení po celém Polsku a nakupuje nejmodernější zdravotnické vybavení, které malí pacienti používají.O své dojmy z akce se podělila na svém Instagramu sama zpěvačka, která u této příležitosti ukázala lidem, co si vzala na sebe.Pod snímkem se následně začaly množit komentáře, které hlásaly, jak je Ewa krásná. „Překrásná!“ zaznělo.Přidávali se však další: „Vám to tak sluší, jste jako bohyně, fakt nádhera.“Lidé se ve velkém shodovali na tom, že Ewě opravdu požehnaný stav sluší.Jiní pak podotýkali: „Ewo, včera jsi vypadala úžasně. Je vidět, že ti těhotenství prospívá. A co se týče představení, tak je opravdu skvělé. Hodně zdraví tobě i miminku.“Dle mnohých fanoušků se navíc zpěvačka svým výběrem outfitu doslova trefila do černého a nešlápla vedle.Objevily se i názory, že Ewa vypadá jako hotový anděl. Podle mnohých je totiž opravdu kouzelná.„Bože ty jsi tak krásná ...ANDĚL,“ hlásala jedna reakce.„Už jen ta křídla chybí,“ ozývalo se dál.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Manželé nyní čekají druhého potomka. Zmiňme, že dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

