Britský premiér Johnson se stal posedmé otcem, narodila se mu dcera

„Matce i dceři se daří velmi dobře. Pár by rád poděkoval skvělému lékařskému týmu NHS za veškerou péči a podporu,“ uvádí se v prohlášení. Novorozené dítě je mladší sestrou jejich syna Wilfa, který se narodil ve stejné porodnici v dubnu roku 2020.Pár oznámil, že čeká druhé společné dítě, již na konci července. Dříve v roce 2021 Carrie Johnsonová, 33letá aktivistka za ochranu životního prostředí a bývalá ředitelka komunikace pro konzervativce, odhalila, že na začátku tohoto roku potratila.Letos v květnu měli Boris Johnson a Carrie Symondsová soukromý svatební obřad ve Westminsterské katedrále v Londýně. Svatby se zúčastnilo pouze 30 hostů. Novomanželé upřesnili, že bohatá oslava je naplánována na červenec 2022.Britský vůdce se tak stal otcem nejméně sedmi dětí. Už má také čtyři děti se svou druhou manželkou Marinou a nejméně jednoho potomka z románku.Times: Boris Johnson se rozhodl použít plán B, aby zastavil omikronBritské úřady hodlají přijmout opatření k zastavení šíření nového kmene koronaviru v zemi. V boji proti omikronu plánuje vláda Borise Johnsona zavést nová omezení, včetně práce z domova a používání očkovacích pasů na určitých veřejných místech, píší The Times.Podle publikace se ve velmi blízké budoucnosti sejdou ministři, aby schválili takzvaný plán B. Předpokládá se, že nebude zahrnovat zavedení všeobecného omezení ve Spojeném království.Jeden zdroj deníku The Times řekl, že balíček bude mimo jiné pravděpodobně obsahovat omezení počtu lidí, kteří mohou navštěvovat pečovatelské domy. Tento krok by mohl vážně narušit vánoční plány některých starších Britů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

