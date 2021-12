https://cz.sputniknews.com/20211209/caputova-podporila-diplomaticky-bojkot-zoh-v-cine-neopicte-se-po-usa-vzkazuje-fico-16804245.html

Čaputová podpořila diplomatický bojkot ZOH v Číně. Neopičte se po USA, vzkazuje Fico

Čaputová podpořila diplomatický bojkot ZOH v Číně. Neopičte se po USA, vzkazuje Fico

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová nehodlá jet na zahájení zimních olympijských her v Číně. Podle prohlášení jejího mluvčího Josefa Mateje je důvodem...

Čaputová se ztotožňuje s výhradami, kvůli nimž se zástupci vícero zemí odmítají zúčastnit zimních olympijských her, které se budou konat v únoru v Číně. Podle slovenské prezidentky si svět nemůže dále dovolit zavírat oči před bezprecedentním porušováním lidských práv a práv náboženských a etnických menšin Čínskou komunistickou stranou.Kromě porušování lidských práv se Zuzana Čaputová do Pekingu nechystá i kvůli pandemii koronaviru.Na ZOH nepojede ani předseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Podle něj by stanovisko k ZOH v Číně mělo Slovensko koordinovat s EU.Diplomatický bojkot ZOH tento týden oznámily i Spojené státy. Jako důvod uvedly „genocidu“ ujgurského obyvatelstva a porušování dalších lidských práv. K bojkotu se připojily i Kanada, Austrálie a Velká Británie.Mezitím předseda opoziční strany Směr-SD Robert Fico vyzval slovenské ústavní činitele, aby se po Spojených státech neopičili.Podle Fica skutečný důvod, proč Spojené státy chtějí bojkotovat ZOH, nemá nic společného s lidskými právy, nýbrž dávají najevo své obavy před rostoucím vlivem Číny.Neúčast slovenských představitelů na ZOH podle Fica Číně nijak neublíží. Naopak by tím utrpěly čínsko-slovenské vztahy.Připomeňme, že ve čtvrtek se konal summit demokracií, který pořádal americký prezident Joe Biden. Na událost, která se konala on-line, nebyli pozváni zástupci Ruska, Číny a Maďarska. Naopak byli přítomni zástupci Tchaj-wanu. Podle Fica se jedná o jasnou provokaci vůči Pekingu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

