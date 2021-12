https://cz.sputniknews.com/20211209/etzler-poslal-z-nemocnice-vzkaz-bez-kysliku-jsem-urazil-svuj-prvni-kousek-cesty-je-to-narocne-16797974.html

Etzler poslal z nemocnice vzkaz: Bez kyslíku jsem urazil svůj první kousek cesty. Je to náročné

Etzler poslal z nemocnice vzkaz: Bez kyslíku jsem urazil svůj první kousek cesty. Je to náročné

Český herec Miroslav Etzler dál leží v nemocnici v České Lípě, kde se léčí s covidem-19 a oboustranným zápalem plic. Dělá však pomalu, ale jistě, pokroky, a... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

I když to s šestapadesátiletým hercem nevypadalo vůbec dobře, jeho stav se pomaličku lepší. Uvedl to ve svém příspěvku na sociální síti, kde popsal, jak pomocí chodítka a dalších dvou sestřiček urazil první kroky bez kyslíku.V další části příspěvku se už věnoval tomu, co všechno zvládl.Etzler také prozradil, že má v nemocnici hodně času na přemýšlení, a tak si stihl uvědomit, že hlavním důvodem jeho těžkostí je v jehо případě absence očkování.Zmiňme, že to není poprvé, co Etzler posílá vzkazy svým příznivcům z nemocnice. Dříve ale dokonce čelil nepravdivým nařčením z toho, že nemoc pouze hraje.Nutno zmínit, že Etzler se pod nejnovějším postem opět dočkal velké vlny solidarity od svých příznivců. Ti mu posílali samá milá slova.A další byly dost podobné: „Mirku, jsi bojovník a krůček po krůčku na dobré cestě. Přeji ti brzké uzdravení.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

