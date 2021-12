https://cz.sputniknews.com/20211209/fiala-se-sesel-se-zemanem-na-neformalni-schuzce-jednali-o-postupu-pri-jmenovani-vlady-16796388.html

Fiala se sešel se Zemanem na neformální schůzce. Jednali o postupu při jmenování vlády

Premiér Petr Fiala dnes na Twitteru informoval, že se setkal s prezidentem Milošem Zemanem, aby spolu řešili další postup při jmenování vlády. Tato schůzka se... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

„Mohu potvrdit, že jsem se s panem prezidentem sešel na neformální schůzce, kde jsem s ním hovořil o dalším postupu při jmenování vlády,” uvedl Fiala na Twitteru.Rádio Frekvence 1 poznamenává, že se schůzka odehrála v úterý několik hodin poté, co z Lán odjel kandidát na resort zahraničí Jan Lipavský (Piráti), s jehož nominací prezident nesouhlasí. Lipavský nicméně na své nominaci trvá, stejně tak jako šéf ODS a celá vznikající vláda.Ve středu Fiala dokonce oznámil, že na prezidenta podá kompetenční žalobu, pokud Zeman nejmenuje celou vládu.Jednání Zemana a LipavskéhoPrezident Miloš Zeman v úterý na zámku v Lánech přijal dalšího kandidáta na ministra. Jan Lipavský byl nominován na ministra zahraničí nové vlády Petra Fialy. Po 40minutovém jednání Lipavský označil debatu za věcnou a korektní.Lipavský novinářům po jednání se Zemanem uvedl, že náplní byly otázky k české zahraniční politice, nechyběla otázka V4 nebo vztahy k Izraeli. Na briefingu nechtěl Lipavský rozebírat podrobně, v jakých oblastech měli se Zemanem jiné názory. Vyjádřil však přesvědčení, že rozdílnost názorů není důvodem pro nejmenování vlády. Ústava ČR navíc nedává prezidentovi žádné právo veta u kandidátů do vlády.„Co se týče jmenování vlády, to není otázka, kterou jsem kompetentní odpovědět. Je třeba postupovat podle Ústavy, opět nemohu říct nic jiného, než že je to záležitost pana premiéra, který nese seznam nominantů za panem prezidentem,“ doplnil Lipavský.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

