Francie zahájí reformu schengenského prostoru během předsednictví EU

„Chceme podpořit vznik nouzového hraničního podpůrného mechanismu v případě, pokud by se členský stát náhle dostal do krize, která vyžaduje posílení vnějších hranic Evropské unie, měl by mít možnost počítat s podporou agentury Frontex, stejně jako s posílením podpory členských států, policie a četníků,“ vysvětlil Macron.