Generální ředitel Pfizeru: Proti omikronu budeme potřebovat čtvrtou dávku

Generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla ve středu v komentáři pro CNBC připustil, že lidé budou potřebovat čtvrtou dávku vakcíny proti covidu-19... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-09T21:55+0100

2021-12-09T21:55+0100

2021-12-09T21:55+0100

Společnosti Pfizer a BioNTech ve středu ráno zveřejnily výsledky předběžné úvodní laboratorní studie, která ukázala, že třetí dávka je účinná v boji proti omikronové variantě, zatímco u předchozích sérií dvoudávkového očkování výrazně klesá schopnost chránit před novým kmenem. Je ovšem pravděpodobné, že dvoudávková série stále nabízí ochranu před vážným onemocněním omikronem.Bourla poznamenal, že předběžná studie společnosti byla založena na výzkumu syntetické verzi omikronu, respektive jeho kopii, která byla vytvořena v laboratoři. Teď je ale zapotřebí získat více dat z výzkumu skutečného viru, které by poskytly přesnější výsledky. Podle ředitele Pfizeru se nová data očekávají v příštích dvou týdnech.Bourla dříve předpokládal, že čtvrtá injekce bude nutná za 12 měsíců po třetí dávce. „S omikronem musíme počkat a uvidíme, protože máme velmi málo informací. Možná to budeme potřebovat rychleji,“ řekl.Generální ředitel společnosti Pfizer dodal, že dnes to nejdůležitější, co je podle něj třeba udělat, je očkovat se třetí dávkou na zimu, kdy výrazně narůstá počet nových případů onemocnění covidem.Pfizer a BioNTech však podle něj zvažují, pokud se to ukáže jako nezbytné, možnost vyvinutí nové vakcíny do března 2022, která by byla specificky zaměřena na omikron.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

