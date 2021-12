https://cz.sputniknews.com/20211209/keller--genderovem-skandalu-na-uk-stoupenci-politicke-korektnosti-se-chovaji-jako-inkvizitori-16802022.html

Keller о genderovém skandálu na UK: Stoupenci politické korektnosti se chovají jako inkvizitoři

Keller о genderovém skandálu na UK: Stoupenci politické korektnosti se chovají jako inkvizitoři

Přednáška advokátky a bývalé ministryně Daniely Kovářové o následcích emancipace během tematické konferenci na Karlově univerzitě vyvolala protest studentů... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-09T19:16+0100

2021-12-09T19:16+0100

2021-12-09T19:45+0100

názory

právo

ženy

stížnost

společnost

otevřený dopis

jan keller

genderová rovnost

univerzita karlova

emancipace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/16805194_0:45:3483:2004_1920x0_80_0_0_8d1a9dd5b0f49f63ca43cb3bddc8a368.jpg

Advokátka Daniela Kovářová po přednášce na téma Klady a zápory ženské emancipace sklidila kritiku studentek Právnické fakulty. Ty si vedení fakulty stěžovaly na škody způsobené slovy bývalé ministryně spravedlnosti. V otevřeném dopisu uvedly, že „zařazení takovéto přednášky, navíc jako úvodní, není jen nešťastné, ale také poškozující jméno fakulty a vysílající minimálně nevlídný signál směrem ke studentstvu“. Studentky apelovaly následně po provedení „genderového auditu“, který by měl přispět k zajištění rovnosti v akademickém prostředí.O nerovnosti mužů a žen se v České republice hovoří již dlouho. Prospívá tomu pravděpodobně i tradičnější společnost. Nerovnost se projevuje v rozdílu platu, který je pátý největší v EU a který v roce 2019 činil 18,9 %. Zejména dle celoevropského výzkumu se české ženy v roce 2016 věnovaly domácím aktivitám o dvakrát častěji než muži. Stejný průzkum ukázal, že téměř pětasedmdesát procent dotázaných v ČR se shodlo na tom, že hlavní rolí ženy je starání se o domácnost a muže - finanční zajištění rodiny.Snaha o prosazení dalších pokrokových myšlenek byla přitom patrná i dříve, a to nejen z Karlovy univerzity. V roce 2018 Univerzita Palackého v Olomouci spustila projekt občanské univerzity UniOn, v jehož rámci plánovala vysílat odborníky a dobrovolníky do odlehlých lokalit regionů. Tím měla šířit mezi občany znalosti z oblasti financí, zdravého životního stylu, a také měla naučit rozpoznávání falešných zpráv a učit kybernetické bezpečnosti. K projektu se měla připojit Ostravská univerzita.V roce 2019 Zuzana Majerová upozornila na probíhající kampaň Filozofické fakulty pod heslem, že 2/3 populace nerozezná fake news a se slibem, že na UP studenty „učí se myslet“. Navíc řada univerzit od předminulého roku nabízí kurzy mediální gramotnosti formou workshopu pro lidi od předškolního do staršího věku, jejímž cílem je naučit se kriticky posuzovat informace dostupné v médiích.Proč v České republice, kde převažuje tradiční společnost, progresivní myšlenky často vychází z prostředí Univerzity Karlovy (UK)?Jan Keller: Nemyslím si, že by Karlova univerzita měla nějaký náskok v dnes módním progresivismu před jinými vysokými školami. Jen namátkou si vzpomínám, jak Univerzita v Olomouci plánovala provádět osvětovou činnost mezi populací, kterou považovala za zaostalou a kterou měli její studenti převychovávat. I na jiných univerzitách najdeme aktivisty přesvědčené o svém misijním poslání. Někteří studenti i akademičtí funkcionáři si tím patrně kompenzují nízký status a nevalnou míru prestiže svých profesí. Jistý americký sociolog sledující vývoj vysokého školství za poslední půl století konstatoval, že v oblasti humanitních studií vznikla řada oborů, jejichž absolventi získávají během studia jedinou kompetenci – být pokrokoví. Zdá se, že tato vzdělanostní revoluce dorazila už i k nám.Absolventi UK drží vysoké pozice ve vládě. Tato vysoká škola připravuje národní elitu. K čemu může pro stát a společnost vést tento progresivní trend na Karlově univerzitě?Zase bych to nespojoval jen s Karlovou univerzitou. Někteří známí lidé přicházejí do politiky z Masarykovy univerzity v Brně, jiní významní politici získali tituly v Plzni, někteří z nich díky své výkonnosti za rekordně krátkou dobu. Jen část z nich jsou progresivisté, naprostá většina k progresivismu mlčí a myslí si o něm své, nechtějí si však komplikovat kariéru.Zmíněné autorky dopisu také kritizují osobnost JUDr. Kovářové, která zpochybňovala celosvětovou kampaň #MeToo a přirovnala ji k nafouknuté bublině. Jedná se podle Vás o projev „cancel culture“ a prosazování vlastní agendy za pomoci jinak smýšlející a ve své profesi uznávané osobnosti? (paní Kovářová je prezidentka Unie rodinných advokátů, vysokoškolská pedagožka a bývalá ministryně spravedlnosti v úřednické vládě Jana Fishera)Dovolím si v této souvislosti ocitovat závěr hesla „politická korektnost“ ze své knížky Hybridní politika. „Stoupenci politické korektnosti vystupující v roli služebníků dobra a šiřitelů lásky se ve svém převýchovném působení dokáží chovat jako inkvizitoři. Neváhají udávat nositele neschválených postojů, pronásledovat slovní provinilce, podávat soudní stížnosti na projevy nevhodného myšlení. Jak k tomu jen tak na okraj poznamenává Jean-Pierre Le Goff: Kombinují přitom hněv jakobínů s úsměvem dalaj-lámy.“ Myslím si, že JUDr. Kovářová dopadla ještě poměrně dobře.V závěru dopisu jeho autorky volají po provedení „genderového auditu“ a sepsání „plánu genderové rovnosti“. Genderové rovnosti v akademickém prostředí se zejména podrobně věnuje sociologický ústav AV ČR. Připravil k tomu speciální podrobnou příručku s postupy. Jsou Vám známé úspěšné příklady ztvárnění podobných plánů v českém akademickém prostředí?Já už jsem ve věku, kdy mne nebaví sledovat příručky různých ústavů. Celé téma genderu považuji za jednu velkou nafouknutou bublinu. Je bohužel smutnou pravdou, že ve všech evropských zemích i u nás jsou ženy všemožně znevýhodňovány oproti mužům. Vysokoškolačky si vydělají během svého života zhruba o třetinu (je to různé podle oborů) méně peněz než jejich mužští kolegové studující stejný obor. Ženy mají mnohem častěji než muži takzvanou prekérní, tedy neplnohodnotnou práci. Ženy jsou častěji nezaměstnané než muži. Ženy samoživitelky patří k nejchudším sociálním kategoriím vůbec. Další sociální kategorií žijící často pod hranicí bídy jsou ovdovělé seniorky. Mají svobodu rozhodnout se, zda si nakoupí potraviny, zaplatí byt, anebo připlatí za léky. V této situaci jsou ženy odškodněny tím, že mohou studovat gender studies, kde se dozvědí, že pohlaví je sociálně zkonstruovaná záležitost a že k vrcholům emancipace patří možnost jeho změny. Bylo by to směšné, pokud by to nebylo právě k ženám tak kruté.Má objektivní důvody ta skutečnost, že jak ve výzkumných týmech, tak i v samotných vědních oborech chybí vyváženost dle pohlaví (doktorský program studuje 45 % žen a 55 % mužů, ve výzkumu převládají muži – 73 %, obzvlášť v technických, přírodních a zemědělských vědách. V lékařství je tato proporce naopak téměř vyrovnaná)? Je potřeba to za každou cenu napravovat?Na naší fakultě tvoří ženy 95 % z těch, kdo studují doktorský program. Nezaznamenal jsem, že by v této souvislosti někdo požadoval odstranění této zcela zjevné diskriminace mužů. Ono to je vůbec ve společnosti složitější, než si myslí progresivisté. Už jsem se zmínil o tom, že u absolventů stejných oborů mají ženy během svého života příjmy zhruba o třetinu nižší než muži. Je to dáno tím, že v důsledku mateřských povinností nemají tak rychlý kariérový postup jako muži. Věc má však i další aspekty. Ženy dosahují od základní školy až po doktorské studium lepšího prospěchu než muži, méně často opakují ročník, méně často studium ukončí předčasně. Nižší příjmy než jejich studijně méně úspěšní kolegové mají proto, že si často volí humanitní obory, jejichž absolventi jsou v průměru méně placeni než absolventi oborů technických. Ženy, které vystudují technický obor v průměru vydělávají více než například absolventi již zmíněných gender studies. To se týká i absolventů mužského pohlaví, takže bych byl v tomto případě opatrný, než bych začal hovořit o diskriminaci žen.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210205/jordanka-jiraskova-feminismus-je-pro-me-sprostym-slovem-holky-dnes-mohou-vse-13153351.html

https://cz.sputniknews.com/20210913/herecka-stojici-za-kampani-metoo-americka-elita-potrebuje-nevzdelany-narod-15823948.html

https://cz.sputniknews.com/20200719/co-tohle-udela-v-hlavach-deti-valenta-zkritizoval-hodnoty-bruselu-a-vyzval-k-tradicni-rodine-12242085.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

právo, ženy, stížnost, společnost, otevřený dopis, jan keller, genderová rovnost, univerzita karlova, emancipace, feminismus