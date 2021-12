Lékaři odmítají ošetřit nenaočkované? Tak běžte k ombudsmanovi, vzkazuje nemocnice

„Já si tady nechci hrát na bolestína, ale co vnímám jako nejhorší, je to, když je vyhrožováno mé rodině, s tím se tedy odmítám smířit a věřím, že policie koná a že pachatelé budou potrestáni. Od nejrůznějších e-mailů, naprosto nereprodukovatelných, to dospělo k demonstracím pod okny, kdy mě vyzývají k tomu, abych vylezl ven, titulují mě tak, že je to nereprodukovatelné, slibují mi, že mě pohoupají na lucerně a moje rodina, kterou také patřičně titulují, se na to musí dívat. Zahlcují mi také telefon, aby se mi nedovolali pacienti a nenechají mě pracovat,“ popsal situaci Kubek v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV.