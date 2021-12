https://cz.sputniknews.com/20211209/lela-ceterova-ukazala-krivky-a-pevne-brisko-fanousci-neveri-ze-pred-tydnem-porodila-16805263.html

Lela Ceterová ukázala křivky a pevné bříško. Fanoušci nevěří, že před týdnem porodila

Lela Ceterová ukázala křivky a pevné bříško. Fanoušci nevěří, že před týdnem porodila

„Maminky, nezapomínejme, že naše tělo dokázalo úžasnou věc," s těmito slovy se slovenská modelka a dvojnásobná maminka Lela Ceterová obrátila na své fanoušky... 09.12.2021

2021-12-09T22:43+0100

2021-12-09T22:43+0100

2021-12-09T22:43+0100

Slovenská kráska uveřejnila fotografie ve sportovním spodním prádle a nic na jejím vzhledu nenasvědčovalo tomu, že se teprve před necelým týdnem stala podruhé maminkou.„Vy že jste rodila? Nevěřím,“ divili se komentátoři.„Vy jste to miminko nosila v batohu, ne?” zavtipkoval další uživatel.„Já jsem takovou postavu neměla ani před těhotenstvím,“ poznamenala jedna žena.Podle Ceterové za její perfektní postavu může příroda a dobré geny po její mamince. Přesto se snaží motivovat ostatní rodičky, aby na své tělo nekladly nereálné požadavky a daly mu čas vrátit se po těhotenství do původní podoby.Sama se ale domnívá, že má ještě co napravovat.Mnoho uživatelů považuje její slova za inspirující.„Skvělá inspirace pro nás ženy, děkuji,“ napsala jedna komentátorka.„Úplně souhlasím. Já jsem rodila v dubnu 2019 s váhou 67 kg a v červnu 2019 jsem se už promenádovala v plavkách s 53 kg. Podle mě žena na mateřské je víc v pohybu než muž ve fitku, takže asi tak,“ dodala další žena.Našla se však jedna komentátorka, která sdílela odvrácenou stranu tak dokonalých fotek po porodu.„Jste milá a krásná žena a nemějte mi to za zlé. Ale bohužel vlivem takových postů ‚týden po porodu‘ jsem myslela, že budu mít taky postavu ‚jako ženy na ig‘. Opak byl pravdou. Kila nešla dolů a měla jsem z toho deprese a pocity méněcennosti a srovnávala se a takové posty mi moc nepomáhaly. Postava se mi začala sama vracet až asi 9 měsíců po porodu. A to jsem se hýbala a jedla správně. Teď už se cítím fajn a mám možná lepší postavu než před tím. Ale způsobilo mi to dost trápení. Tak na sebe buďme všechny mile a prosím, postujte, ženy, i ty ‚reálné fotky‘ po porodu. Myslím to v dobrém, ale chtěla jsem být upřímná. Chci tedy povzbudit ty, které mají pocity jako já - půjde to, ale opravdu to chce čas. A hodně, hodně lásky,“ uzavřela.Hned po porodu Ceterové syna odebraliPartnerka známého MMA zápasníka Karlose Terminátora Vémoly se stala dvojnásobnou maminkou před 9 dny. Porod totiž proběhl plánovaným císařským řezem. Pár dlouho tajil, zda Lela čekala holčičku nebo chlapečka. Nyní ale vyšlo najevo, že přivítali syna, který dostal velmi zajímavé jméno.K narození potomka se už vyslovil sám Vémola na sociálních sítích.Bohužel ale nebyl u porodu syna přítomen. Slovenská kráska by přitom Karlosovu podporu velmi potřebovala. Ve vysokém stadiu těhotenství totiž dostala сovid. Vlastně se není moc co divit, protože rozhodně neseděla doma. Stihla například i předávání Českého slavíka, kde s Karlosem podpořili Lucii Bílou.Připomínáme, že Karlos má kromě malé Lily ještě dvě děti z předchozího vztahu. Jde o dceru Sky a syna Karlose. Je tedy zasloužilým otcem.Lela CeterováLela Ceterová je slovenská playmate. Tato silikonová kráska je známá mimo jiné i svou zálibou v plastikách. Přirozeného na ní toho moc není, protože má silikonová ňadra, přifouknuté rty, upravený nos, čelo a má výplně v lícních kostech, prodloužené vlasy, umělé řasy a ráda vše zdůrazňuje také výstředním oblečením. Lela fotila také pro pánský časopis Playboy a věnovala se i modelingu, a to již od třinácti let.

