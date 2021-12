Ministr Vojtěch: Pro lidi nad 50 let bude kratší interval mezi druhou a třetí dávkou

„Je to otázka logistiky a organizace, tak aby skutečně, až bychom to otevřeli všem, tak aby lidé nečekali několik týdnů než se k té očkovací látce dostanou. Protože pro nás je samozřejmě důležité, aby se k ní dostali co nejdříve zejméně ti, kteří jsou v největším riziku,“ vysvětlil.