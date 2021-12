https://cz.sputniknews.com/20211209/nyt-byvaly-letecky-dispecer-ktery-opustil-belorusko-vypovidal-o-letu-ryanair-16794314.html

NYT: Bývalý letecký dispečer, který opustil Bělorusko, vypovídal o letu Ryanair

NYT: Bývalý letecký dispečer, který opustil Bělorusko, vypovídal o letu Ryanair

Bývalý letecký dispečer minského letiště, který měl údajně službu během incidentu s letadlem Ryanair, utekl do Polska a sdělil místním úřadům vlastní verzi... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle novinové zprávy je letecký dispečer Oleg Galegov etnický Gruzínec ženatý s občankou Běloruska. Muž se ztratil několik týdnů po incidentu s letadlem, avšak, jak se dozvěděly noviny, v Polsku „ho rádi uvítali“. Galegov prý poskytl podrobné informace o událostech 23. května na minském letišti, které v Polsku použili ve vyšetřování. Informaci o „získání údajů od bezprostředního svědka“ potvrdil mluvčí ministra-koordinátora polských tajných služeb Stanislaw Žaryn.Mluvčí, kterého citují noviny, sdělil, že situaci během květnových událostí v dispečerské věži řídil údajně důstojník běloruské Státní bezpečnosti, který byl po celý čas „ve stálém telefonickém kontaktu“ s někým, komu měl referovat o situaci. Galegov, podle zprávy, byl odpovědný za informování pilotů o tom, že na palubě je údajně bomba.Noviny zdůrazňují, že se výpověď Galegova nijak zásadně neliší od předcházejících informací o incidentu s letadlem Ryanair, avšak teď mají polské úřady možnost zahájit trestní řízení proti Bělorusku na základě výpovědi svědka, který byl údajně přítomný na místě činu.The New York Times předpokládá, že se vztahy mezi Minskem a Varšavou mohly zhoršit zejména kvůli vyšetřování na základě výpovědi bývalého dispečera.List píše, že Galegov již opustil Polsko, a že místo jeho nynějšího pobytu není známo.Letadlo společnosti Ryanair, které 23. května letošního roku letělo z Atén do Vilniusu, muselo nouzově přistát na minském letišti kvůli zprávě o bombě, která se ale následně nepotvrdila. Tímto letem cestoval Roman Protasevič, zakladatel kanálu Nexta, který byl v Bělorusku uznán za extremistický. Během kontroly dokladů na minském letišti byl Protasevič zadržen. Proti němu bylo zahájeno trestní řízení podle několika článků zákona, včetně toho za „organizaci masových nepokojů.“ Hrozí mu až 15 let odnětí svobody.Západ obvinil Bělorusko ze záměrného přistání letadla a zavedl řadu sankcí proti fyzickým osobám a podnikům republiky. Běloruské úřady popírají, že donutily letadlo k přistání, a zdůrazňují, že to pouze doporučily, kdežto rozhodnutí přijal pilot. IСAO zahájila vyšetřování případu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

