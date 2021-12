Omikron se šíří dál. Nové případy byly potvrzeny na základní škole a v nemocnici v Brně

„Objevila se nám tu varianta omikron, které je bohužel velmi nakažlivá. Naši zaměstnanci, kteří ji mají, tak už mají pozitivitu i v rodinách. Jsou to dva případy potvrzené u našich zaměstnanců, nikoli u pacientů. Vzorky jsme ještě odeslali ke konfirmaci do Národní referenční laboratoře, ale podle toho, co vím, to vypadá na omikron“ sdělil dotyčný.