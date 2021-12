Putin: Rusofobie je prvním krokem ke genocidě. To, co se děje v Donbasu, velmi připomíná genocidu

https://cz.sputniknews.com/20211209/putin-rusofobie-je-prvnim-krokem-ke-genocide-to-co-se-deje-v-donbasu-velmi-pripomina-genocidu-16805591.html

Putin zareagoval na žádost Kirilla Vyšinského, výkonného ředitele mezinárodní tiskové agentury Rusko dnes (Rossiya segodnya), aby byly zavedeny do legislativy... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

„Musím říci o rusofobii jako prvním kroku ke genocidě. To, co se nyní děje v Donbasu, velmi dobře vidíme a víme. A to samozřejmě velmi připomíná genocidu, o které jste hovořil. Ale zde je třeba jednat velmi opatrně, abychom nedevalvovali tyto pojmy. Ale musí odrážet realitu současných událostí. Zamysleme se nad tím,“ řekl ruský prezident Vladimir Putin.

