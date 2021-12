https://cz.sputniknews.com/20211209/rakusan--hamacek-ii-kandidat-na-ministra-vnitra-rozesmal-uzivatele-twitteru-svou-pantomimou-16799145.html

„Rakušan = Hamáček II.“ Kandidát na ministra vnitra rozesmál uživatele Twitteru svou pantomimou

„Rakušan = Hamáček II.“ Kandidát na ministra vnitra rozesmál uživatele Twitteru svou pantomimou

Šéf STANu a kandidát na ministra vnitra Vít Rakušan se po včerejším kontroverzním příspěvku na Twitteru rozhodl vyzkoušet divadelní umění a zveřejnil na... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

Vít Rakušan se objevil ve videu ve svetru se zimním vzorem a s respirátorem. Pomocí gest pak demonstroval základní bezpečnostní pravidla proti šíření koronaviru.Uživatelé Twitteru většinou neocenili kreativitu předsedy STANu a poukazovali na to, že se jako potenciální ministr vnitra chová neseriózně a nepodniká žádná konkrétní opatření.„Když se na to dívám, tak přemýšlím, jestli jsem u těch voleb neudělal nějakou chybu. Scénka hodná pana Lábuse ve Studiu kamarád. Ale budoucí ministr vnitra? To jako fakt?“ divil se jeden z komentátorů.„Jste mistr gest, včera u hrobu TGM, dnes herecká etuda Nasazujete si respirátor, mluvíte o roušce,“ napsala uživatelka jménem Veronika Mikešová.„Před chvílí jsem napsala jinde, že Rakušan = Hamáček II. Chybí mu jen ta červená mikina. Odporný jedovatý had,“ uvedla žena jménem Jana Molnárová.„Další expert na všechno, úplně stejný jako ten před ním a ti před tam tím a ti před tam těmi,“ dodal další muž.„Od vás teď lidé čekají zcela jasný plán na další měsíce. Ne toto,“ zaznělo mezi komentujícími.Rakušan: Policie by měla začít pokutovat ty, kdo opakovaně porušují opatřeníKandidát na ministra vnitra Vít Rakušan dříve v pořadu Události, komentáře na ČT navrhl, aby policie začala pokutovat ty, kdo porušují platná opatření opakovaně, a to proto, aby nebylo nutné zavádět přísnější restrikce.Upřesnil, že by byl pro pokutování těch, kdo nařízení poruší opakovaně.„Já bych rád spoléhal na osobní zodpovědnost lidí, ale respekt k opatřením v Česku je tradičně nižší, než je to na západ od našich hranic,“ dodal Rakušan.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

