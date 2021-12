https://cz.sputniknews.com/20211209/rakusan-chce-povinne-ockovani-pro-hasice-a-policisty-za-lipavskym-stoji-16803562.html

Rakušan chce povinné očkování pro hasiče a policisty. Za Lipavským stojí

09.12.2021

Rakušan se v úterý setkal s policejním prezidentem Janem Švejdarem. Kandidát na ministra vnitra mu během rozhovoru s novináři vytknul jeho dřívější varování před povinným očkováním policistů. Podle Švejdara by totiž mohlo odejít až deset tisíc policistů, kteří nemají dokončené očkování.O otázce povinného očkování bezpečnostních sborů Vít Rakušan chce, aby strany koalice zaujaly jednotný přístup „ke všem lidem v uniformě, kteří jsou v aktivním výkonu služby“.Dříve členové nastupující koalice povinné očkování odmítali.Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ale uváděl, že pokud budou chtít povinné očkování profesní organizace, například lékaři, stát jim má vyhovět. Později v prosinci uvedl, že je bezesporu nutné, aby se proti covidu naočkovali všichni příslušníci složek integrovaného záchranného systému, tedy pracovníci Zdravotnické záchranné služby, hasiči a policisté.Za Lipavským stojímeRakušan zmínil i svou středeční schůzku s prezidentem Zemanem. Uvedl, že se cítil sebejistě a poukázal, že do Lán nešel s pocitem toho, že potřebuje od hlavy státu „nějaké požehnání“. Se Zemanem se bavil o tom, jak si představuje fungování svého resortu.Především chce změnit fungování Ústředního krizového štábu, který podle něj není přizpůsoben řešit situace jako pandemie. Chce, aby byl více operativní. Dále chce řešit finanční problémy České pošty, která spadá pod ministerstvo vnitra, a zapracovat na reformě Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).Rakušan nadále obhajoval nominaci Jana Lipavského (Piráti) na post ministra zahraničí. Podle něj by vedení diplomacie zvládl. Svou odbornou kompetenci prokázal na zahraničním výboru Poslanecké sněmovny.Ve čtvrtek odpoledne portál Blesk přišel se zprávou, že by vláda mohla být jmenována 17. prosince. Pokud Zeman odmítne jmenovat Lipavského ministrem zahraničí, tak by resort mohl dočasně vést premiér Petr Fiala nebo šéf Pirátů Ivan Bartoš, který bude zároveň ministrem pro místní rozvoj.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

