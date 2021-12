https://cz.sputniknews.com/20211209/rusko-zvazi-zadost-ze-strany-slovenska-ohledne-sputniku-light-pokud-ji-obdrzi-16802992.html

Rusko zváží žádost ze strany Slovenska ohledně Sputniku Light, pokud ji obdrží

Rusko zváží žádost ze strany Slovenska ohledně Sputniku Light, pokud ji obdrží

Rusko je připraveno zvážit žádost Slovenska ohledně nákupu vakcíny proti koronaviru Sputnik Light, pokud taková přijde. Uvedla to na čtvrtečním briefingu... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

„Slovensko ještě takovou žádost oficiálně nepodalo. Pokud taková žádost přijde, ruská strana bude připravena ji zvážit,“ odpověděla na příslušný dotaz.Dne 6. května byla v Ruské federaci oficiálně registrována jednosložková vakcína Sputnik Light, která je určena k použití u osob ve věku 18 až 60 let. V srpnu byl Sputnik Light uveden do civilního oběhu po celé zemi. Jeho účinnost je podle údajů Gamalejova ústavu 79,4 %. Sputnikem Light jsou nyní očkováni především pracovní migranti v Rusku, občané, kteří prodělali onemocnění, a také je používán k přeočkování již dříve očkovaných lidí.Na Slovensku se Sputnik V začal používat 7. června, registrace zájemců o očkování byla dokončena 30. června. Přání nechat se jím očkovat vyjádřilo více než 15 tisíc obyvatel republiky včetně místopředsedy vlády a ministra financí Igora Matoviče. Celkem země obdržela z Ruska 200 tisíc dávek vakcíny, ale rozhodla se použít pouze 40 tisíc z nich.Dne 3. července tisková tajemnice Ministerstva zdravotnictví SR Zuzana Eliášová oznámila, že Rusko odkoupilo od Slovenska zbývajících 160 tisíc nepoužitých dávek vakcíny Sputnik V. Obchod se uskutečnil za pořizovací cenu 9,95 USD za kus. Tou dobou již byly nakoupené dávky ze Slovenska vyvezeny a v zemi zůstaly pouze ty, které byly určeny občanům, kteří se objednali na očkování Sputnikem V.„Slovensko použilo veškerou dostupnou vakcínu Sputnik V ze šarže dodané do země začátkem roku. Další dodávky podle smlouvy nejsou plánovány. Na Slovensku byla proti vakcíně Sputnik V organizována informační kampaň, která se stala součástí politického boje mezi různými skupinami ve vládě, a to i přesto, že nejvyšší účinnost a bezpečnost ruské vakcíny byla potvrzena klinickými zkouškami a reálným používáním po celém světě,“ je uvedeno v komentářích Ruského fondu přímých investic.Ve Fondu připomněli, že kvalita šarže obdržené na Slovensku byla dodatečně potvrzena v Maďarsku v laboratoři certifikované v Evropské unii. „Je třeba poznamenat, že v Maďarsku, kde bylo více než milion lidí očkováno Sputnikem V v rámci masivní očkovací kampaně, poptávka po ruské vakcíně převyšovala objem dodávaný do země,“ uvedli v RFPI.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

