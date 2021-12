Slovenská ministryně spravedlnosti Kolíková: Je namístě, aby vláda uvažovala o povinném očkování

„Je to vymahatelné. Nebude to tak, že toho člověka neošetří. Jsme v 21. století, musíme být solidární. Nebude to ani plná částka, nebo nějaká likvidační částka. Mělo by to fungovat, jako když někdo velmi riskuje a například řídí pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Pojďme se bavit o tom, že by to mělo být alespoň jistě procento z nákladů, aby si ty náklady uvědomili,“ uvedla dotyčná.