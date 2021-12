https://cz.sputniknews.com/20211209/stastne-a-bezcovidove-ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-doporuceni-na-vanoce-16800180.html

Šťastné a bezcovidové. Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení na Vánoce

Šťastné a bezcovidové. Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení na Vánoce

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) ve středu na Twitteru zveřejnil jedenáct doporučení k nadcházejícím svátkům. Kromě již tradičních... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-09T17:31+0100

2021-12-09T17:31+0100

2021-12-09T17:31+0100

česko

vánoce

dárky

opatření

adam vojtěch

setkání

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/16574444_0:487:2527:1908_1920x0_80_0_0_9dc775bff16856b83997d839b0f9d69b.jpg

Ministr doporučuje, aby se lidé pro tento rok vyhnuli bujarým novoročním večírkům a ty pracovní raději úplně odložili.Pokud se necítíte fit nebo máte příznaky onemocnění covid-19, zůstaňte doma, radí ministerstvo zdravotnictví.Setkávání raději venku, nakupování přes internetSetkání s blízkými a přáteli doporučuje ministerstvo raději venku.Návštěvy doporučuje spíš kratší a v menším počtu lidí, dodržovat by se měly rozestupy a omezit by se měly fyzické kontakty, jako je podání rukou nebo objetí. V místnostech je třeba také více větrat, radí alespoň pět minut po každých 20 minutách. Při návštěvě u seniorů doporučuje nosit respirátor.Vzhledem k předvánočním nákupům radí nakupovat ideálně přes internet, potraviny i dárky. V kamenných obchodech pak využívat dezinfekci na ruce, dodržovat rozestupy a mít správně nasazený respirátor. Na nákupy by podle ministerstva neměla chodit celá rodina, naopak je vhodné nakoupit třeba i seniorům, aby do obchodů vůbec nemuseli.Večírky raději odložte, naléhá ministerstvoPokud jde o vánoční večírky, ty ministerstvo doporučuje odložit na dobu, kdy nebude epidemická situace tak vážná. Podobně varuje i před silvestrovskými oslavami. Připomeňme, že ve středu laboratoře v Česku odhalily přes 16 tisíc pozitivních případů. To je zhruba o pět tisíc méně než minulou středu. Také počet hospitalizovaných pacientů s koronavirem je nejnižší za prosinec. Aktuálně v nemocnicích leží 6 478 lidí s covidem. Ve vážném stavu jich je 1 072.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vánoce, dárky, opatření, adam vojtěch, setkání, koronavirus