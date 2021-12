https://cz.sputniknews.com/20211209/to-budete-koukat-z-predstavitelky-legendarni-vanocni-reklamy-na-kofolu-vyrostla-nadherna-mlada-zena-16787885.html

To budete koukat! Z představitelky legendární vánoční reklamy na Kofolu vyrostla nádherná mladá žena

Legendární reklama na Kofolu, která se na televizních obrazovkách objevuje před Vánoci pravidelně již několik let, má stále své příznivce. Jen málokomu v hlavě... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňovanou reklama s tatínkem a malou holčičkou si pamatuje téměř každý, jelikož je neodmyslitelnou částí předvánočního času. Ve spotu účinkuje tatínek s malou holčičkou. Společně vyrazí do lesa, aby si tam uřízli vánoční stromeček. Během této „tajné akce“ tatínek rozmlouvá se svou dcerkou o tom, že pokud vydrží nepapat, tak uvidí zlaté prasátko.Reklama, která už téměř dvacet let zdobí české obrazovky, se natáčela v roce 2003 v lese nedaleko Mladé Boleslavi. Počasí tehdy ale natáčení moc nepřálo, a tak sníh musel být umělý. Zmiňme, že tatínka ve spotu ztvárnil herec Josef Polášek a v roli holčičky se ukázala talentovaná Sandra Flemrová.Flemrové je dnes již dvaadvacet let a fotografie, které sdílí na svých sociálních sítích, svědčí o tom, že z malé holčičky vyrostla krásná a oslnivá mladá žena.Lidé ji v komentářích pod fotografiemi psali, jak moc je úžasná a že jí to sluší. „Moc ti to sluší,“ hlásala jedna reakce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

