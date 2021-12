https://cz.sputniknews.com/20211209/to-si-opravdu-nedovedu-predstavit-zaoralek-zhodnotil-pravdepodobnost-primeho-stretu-mezi-usa-a-rf-16795118.html

„To si opravdu nedovedu představit.“ Zaorálek zhodnotil pravděpodobnost přímého střetu mezi USA a RF

„To si opravdu nedovedu představit.“ Zaorálek zhodnotil pravděpodobnost přímého střetu mezi USA a RF

Mezi Vladimirem Putinem a Joem Bidenem proběhla společná jednání, v rámci nichž si lídři vyměnili názory na aktuální bezpečnostní situaci. Biden vyjádřil obavy... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý český ministr zahraničí a ministr kultury v demisi Lubomír Zaorálek (ČSSD) se například domnívá, že to, co dnes pozorujeme, je zdravý diplomatický proces, který by měl od skutečného vojenského konfliktu odradit.„Věřil bych tomu, že Rusku jde o to nepřipustit, aby Ukrajina měla šanci vstoupit do NATO, to Putin říká velmi razantně,“ dodal.Ministr Zaorálek si ovšem nemyslí, že by Rusko, i když by třeba nedostalo takové záruky, zrealizovalo vojenskou akci na Ukrajině.„To, myslím, že neudělá. Znamenalo by to konec, to bylo už řečeno jasně. Také si úplně nedovedu představit, jestli by efekty takového vpádu byly tak velké, že stojí za to jít do takové operace,“ řekl s tím, že americká strana dala najevo, že v případě útoku Ruska, budou náklady jeho operace příliš velké.Vpád Ruska na Ukrajinu podle Zaorálka nehrozí také kvůli plynovodu Nord Stream 2, který mělo od uvedení do provozu dělit už jen pár týdnů.„I pro Američany určitá dohoda s Ruskem smysl má, třeba proto, že oni zase nechtějí bojovat na dvou frontách. Mají hlavní výzvu Čínu a je pro ně možná zajímavé najít nějaký modus vivendi s Ruskem,“ spekuloval Zaorálek závěrem i nad záměrem Spojených států.„Takže to, co je teď ve hře, pravděpodobně není nějaký přímý konflikt, který by nám měl spadnout na hlavu. Ale to, jestli je to opravdu tak, že Rusové s něčím takovým kalkulovali, a nyní jim Američané říkají, že pokud to udělají, tak se jim to nevyplatí,“ shrnul věc Zaorálek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

