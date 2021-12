https://cz.sputniknews.com/20211209/usa-pocitaji-s-tim-ze-ukrajinske-vojenske-letectvo-bude-pouzivat-systemy-javelin-k-obrane-16794923.html

USA počítají s tím, že ukrajinské vojenské letectvo bude používat systémy Javelin k obraně

„Jsou majetkem (zbraně, pozn. red.) ukrajinských ozbrojených sil. Očekáváme, že… budou použity zodpovědně a za účelem sebeobrany, avšak nespojujeme je s konkrétními zeměpisnými regiony uvnitř Ukrajiny,“ řekl na briefingu.Kirby již dříve sdělil, že ukrajinští vojáci obdrží tento týden partii střelných zbraní a munice, poslední část vojenské pomoci v částce 60 milionů dolarů, schválenou letos prezidentem USA Joem Bidenem. USA dodávají Ukrajině velké spektrum letálních a neletálních prostředků, včetně hlídkových motorových člunů a protitankových raketových systémů Javelin.Putin odpověděl na otázku ohledně ruského útoku na UkrajinuRusko provádí mírumilovnou zahraniční politiku, ale má právo na obranu vlastní bezpečnosti, prohlásil prezident RF Vladimir Putin.Hlava ruského státu zdůraznila, že otázka o plánech Moskvy ohledně útoku na Ukrajinu je provokační.Západní média a někteří američtí politici obviňují v poslední době Rusko z příprav „vpádu“ na Ukrajinu. V médiích loajálních vůči Washingtonu se pravidelně objevují zprávy o údajném soustředění ruské vojenské techniky u hranic sousední země. Obvinění na adresu Ruska zveřejnila televize CNN, agentura Bloomberg, list The Washington Post a další.Kreml nejednou vyvrátil údaje o přípravách vpádu na Ukrajinu. Podle slov mluvčího prezidenta RF Dmitrije Peskova přesunuje Rusko vojska v rámci hranic vlastního území podle vlastního uvážení, a zdůraznil přitom, že to nikoho neohrožuje. Vyzdvihl také, že „hysterie je stupňována uměle“ těmi, kdo poslali své lodě zpoza oceánu. Od října vplouvají do Černého moře pravidelně americké lodě, ruské radary registrují přítomnost letounů NATO v blízkosti hranic RF.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

