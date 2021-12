https://cz.sputniknews.com/20211209/v-kavarne-to-vre-bakalonovinar-valasek-delal-pro-babise-a-ted-se-brani-safr-zuri-16799814.html

V kavárně to vře! Bakalonovinář Valášek dělal pro Babiše a teď se brání. Šafr zuří

Čeští novináři se pohádali o tom, kdo se nejvíce zaprodal. Někdo totiž bere peníze od Číňanů, jiný od Babiše. Nad demoralizací české žurnalistiky se obzvláště... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

Konflikt začal blogem bývalého brněnského primátora Matěje Hollana, jenž se ostře obul do novináře Lukáše Valáška, který v současné době pracuje pro Aktuálně.cz. V minulosti ale pracoval pro MF DNES, kterou vlastnil současný premiér Andrej Babiš (ANO). Hollan obvinil Valáška z toho, že o něm na zakázku psal kompromitující materiály.Hollanova blogu si všiml Tomáš Jirsa z info.cz a neváhal ho sdílet na svém Twitteru. Text podle něj dosvědčuje, že držitel Novinářské ceny 2016 a Novinářské křepelky je velmi nečestný člověk.Valášek to ale nenechal jen tak a obvinil Jirsu, že bere peníze z Číny. Svůj argument doložil svým článkem z Aktuálně.cz, kde píše, že agentura C&B, ve které je většinový vlastník právě Jirsa, pomáhala společnosti Home Credit zlepšit image Číny.Kromě toho Valášek nepopírá, že o Hollanovi psal nelichotivé texty. Za nimi si ovšem nadále stojí.Přitom poukázal, že práce v nakladatelství MAFRA mu nebránilo útočit i na lidi z ANO, například šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka.To už ale nevydržel Pavel Šafr, který Valáška obvinil z toho, že pracoval pro mafii.Svého kolegy z nakladatelství Economia se ale zastal novinář Hospodářských novin Petr Honzejk.Šafr, který kdysi sám pracoval jako šéfredaktor MF DNES a Lidových novin, obvinil Babiše z toho, že zlikvidoval klíčové instituce občanské společnosti. Novináře, kteří v redakcích zůstali pracovat, považuje za komplice.Připomeňme, že i sám Šafr čelí kritice za to, že před volbami zneužil premiérova syna Andreje Babiše mladšího, se kterým se nakonec ve zlém rozešel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

