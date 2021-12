https://cz.sputniknews.com/20211209/z-moznych-adeptu-je-nejlepsi-schwarzenberg-povazuje-odmitnuti-lipavskeho-jako-ministra-za-zhoubne-16804130.html

„Z možných adeptů je nejlepší.” Schwarzenberg považuje odmítnutí Lipavského jako ministra za zhoubné

„Z možných adeptů je nejlepší." Schwarzenberg považuje odmítnutí Lipavského jako ministra za zhoubné

Bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (Top 09) v rozhovoru pro Právo uvedl, že považuje pirátského poslance Jana Lipavského za nejlepšího... 09.12.2021, Sputnik Česká republika

Schwarzenberg tvrdí, že za nespokojeností prezidenta Miloše Zemana s Lipavským je rozdílný pohled na Izrael. „Rozdílný postoj na umístění velvyslanectví nám nebrání být i nadále spojencem Izraele a také ke všemožným stykům a spolupráci ve vědě a vojenství. Jsem toho názoru, že Lipavský má v tomto pravdu,“ doplnil.Schwarzenberg se proto nepochybuje, že Lipavský má všechny potřebné kompetence pro zvládání ministerské funkce. Schwarzenberg prý ví, o čem mluví, neboť v uplynulém volebním období byl spolu s Lipavským členem zahraničního výboru Sněmovny.Premiér Petr Fiala (ODS) jej podle jeho slov musí podržet a jít klidně s prezidentem Milošem Zemanem i do sporu a třeba i k Ústavnímu soudu.„Mělo by se konečně objasnit, zda má prezident skutečně právo někoho vetovat. Jestli soud řekne ano, tak prosím, ať to dělá, pokud ne, ať s tím přestane. Takové nakládání s ústavou jako s gumičkou, natahovat ji, jak to jde, je zhoubné pro demokracii a právní stát,“ zakončil Schwarzenberg.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

