Známý finančník varoval před budoucí světovou ekonomickou katastrofou

09.12.2021

Stálé pokusy USA udělat Čínu a její kulturu „více americkými“ mohou, podle jeho názoru, posílit obchodní válku a způsobit úplnou konfrontaci.Navíc, když eventuální konflikt mezi Washingtonem a Pekingem nepodkope ekonomiku, „udělá to někdo jiný, nebo něco jiného“, míní odborník.Prognóza Saxo BankHlavní ekonom Saxo Bank Steen Jakobsen zveřejnil „šílenou“ předpověď na rok 2022. Skandinávský bankéř předpověděl, že v příštím roce čeká svět hodně vážných změn v ekonomice. Vlády různých zemí budou nuceny odložit „zelenou“ energetiku a termíny prudkého omezení použití ropy (o 29 %) o pět let, a plynu (o 10 %) o 10 let oproti původnímu plánu do roku 2030.Jednu z největších sociálních sítí Facebook čeká pokles kvůli odlivu mladých uživatelů nespokojených s ochranou osobních dat a kvalitou obsahu. USA zažijí, podle Jakobsena, recesi v důsledku politické krize kvůli midterm volbám do Kongresu, přičemž inflace a nezaměstnanost v zemi dosáhnou 15 %.V EU se v roce 2022 objeví super fond mající stimulovat klimatický přechod a obranyschopnost unie. Má být financován nestátními důchodovými fondy, které budou nakupovat jejich dluhopisy.Ženy traderky zaregistrované na portálu Reddit začnou masově prodávat akcie společností, jež nezabezpečují genderovou rovnost, a nakupovat papíry firem, jež odpovídají jejich požadavkům. Hudebníci z celého světa začnou prodávat svá díla přes NFT tokeny mimo streamingové servisy.V biologickém lékařství dojde, podle prognózy ekonoma dánské banky, ke skutečnému průlomu, který umožní upravovat lidskou DNA. Nové technologie umožní prodloužit lidský život přibližně o 25 let, avšak pro státy to vytvoří dodatečné problémy způsobené přelidněním.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

