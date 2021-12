https://cz.sputniknews.com/20211210/ani-jedna-strana-si-to-nepreje-mynar-veri-ze-zemanovo-veto-ministra-nepovede-k-soudnimu-sporu--16809444.html

„Ani jedna strana si to nepřeje.“ Mynář věří, že Zemanovo veto nepovede k soudnímu sporu

„Ani jedna strana si to nepřeje.“ Mynář věří, že Zemanovo veto nepovede k soudnímu sporu

Hradní kancléř Vratislav Mynář uvedl, že v pondělí mezi premiérem Petrem Fialou a prezidentem Milošem Zemanem proběhnou jednání, která by měla řešit termín... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-10T13:13+0100

2021-12-10T13:13+0100

2021-12-10T13:52+0100

česko

miloš zeman

vláda

petr fiala

jmenování

vratislav mynář

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/16731324_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_7ac2096be3e6a99cc7ef02d0d686136b.jpg

Kandidáta KDU-ČSL na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, jenž v důsledku onemocnění koronavirem nepřijel do Lán na schůzku se Zemanem, by podle Mynáře mohl dočasně nahradit šéf lidovců Marian Jurečka. O tom se prý prezident předběžně domluvil s Fialou, aby se dalo vyhnout zdržení při jmenování vlády.Přesný termín jmenování vlády zatím podle Mynáře nebyl stanoven. O tom se ale rozhodne v pondělí.„Postup bude takový, že dnes pan prezident bude mluvit s tím posledním z uchazečů, s panem profesorem Válkem. A v pondělí by mělo být setkání pana premiéra s panem prezidentem, kde by se mělo definitivně upřesnit a konkretizovat to datum jmenování,“ uvedl hradní kancléř.Mynář také potvrdil, že Zeman skutečně má výhrady k jednomu z uchazečů o ministerské křeslo, ale odmítl říct, o kterého kandidáta se jedná, a jestli jej skutečně bude vetovat.Pokud ale prezident skutečně odmítne některého z ministrů jmenovat, premiér Petr Fiala přislíbil, že podá proti tomuto rozhodnutí kompetenční žalobu. Lídři to ale ještě podrobně prodiskutují a podle Mynáře se nejspíš dohodnou na nějakém kompromisu.„Myslím, že kompetenční žaloba je jedna z variant, ale podle mého názoru až ta nejzazší, protože kompetenční žaloba znamená výrazný časový posun ve všech těch bodech, o kterých se teď bavíme. A věřím, že ani jedna strana si toto řešení nepřeje,“ uzavřel hradní kancléř Vratislav Mynář.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211209/z-moznych-adeptu-je-nejlepsi-schwarzenberg-povazuje-odmitnuti-lipavskeho-jako-ministra-za-zhoubne-16804130.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, vláda, petr fiala, jmenování, vratislav mynář