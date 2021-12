https://cz.sputniknews.com/20211210/biden-jednal-se-cleny-nato-babis-ocenil-informace-o-rozhovoru-s-putinem-16806808.html

Biden jednal se členy NATO. Babiš ocenil informace o rozhovoru s Putinem

Včera večer americký prezident Joe Biden absolvoval videokonferenci se členy východního křídla NATO, při které uvedl, že Spojené státy jsou připraveny bránit...

V posledních týdnech se podle Washingtonu a NATO u ukrajinských hranic shromažďují ruské vojenské jednotky, které se podle Západu mají připravovat na invazi na Ukrajinu. Tyto informace však Moskva popírá. Biden již ve středu novinářům řekl, že Spojené státy by v případě ruské agrese na východ Evropy neposlaly svoje vojáky, na Rusko by však USA uvalily sankce, „jaké ještě nevidělo“.O večerní videokonferenci a jejím obsahu informoval premiér Andrej Babiš, který oceňuje, že americký lídr členy NATO informoval o rozhovorech s ruským prezidentem Putinem.„Oceňuji, že nás prezident informoval o jeho rozhovorech s ruským prezidentem Putinem a ukrajinským prezidentem Zelenským. Všichni máme zájem na deeskalaci napětí na hranici Ukrajiny s Ruskem,“ uvedl Babiš pro ČTK s tím, že si nikdo nepřeje válečný konflikt, ale zvyšování počtu ruských vojáků u hranic podle něj prohlubuje nedůvěru.Podle Babiše je Rusku třeba jasně říct, že vojenská agrese proti Ukrajině by se mu nevyplatila, pouze by přišla další ekonomické a politické sankce.Bidenova podpora UkrajinyVe čtvrtek Biden jednal také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, hlavním tématem byla možnost bezpečnostní, finanční a politické podpory Ukrajiny, aby mohla čelit „pokračující hybridní hrozbě“ ze strany Ruska. O výsledcích hodinu a půl dlouhého jednání informoval Kyjev.Zelenskyj měl Bidenovi poděkovat za jeho „neustálou, pevnou a silnou podporu suverenity a teritoriální integrity“ Ukrajiny a „znovu potvrdil svůj neochvějný závazek k nalezení mírových prostředků“, uvádí se v ukrajinském vyjádření.Šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak v ukrajinské televizi 1+1 řekl, že lze říct, že USA se rozhodly být aktivním účastníkem mírového procesu. Biden měl také uvést, že záleží pouze na Ukrajině, zda se rozhodne připojit k NATO.Zelenskyj s Bidenem také mluvil o případných vnitřních reformách Ukrajiny a o možnostech, jak zemi energeticky zajistit.Putin x BidenJak uvedl Kreml, ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Joe Biden jednali o realizaci výsledků rusko-amerického summitu, který se konal v červnu v Ženevě. Na jednání dominovala problematika spojená s vnitřní ukrajinskou krizí a nedostatečný pokrok v provádění minských dohod z roku 2015.„Hovořili zejména o realizaci výsledků rusko-amerického summitu, který se konal letos v červnu v Ženevě. Byla konstatována důležitost důsledného plnění dohod dosažených na nejvyšší úrovni a zachování ducha Ženevy při posuzování dvoustranných vztahů a dalších nových problémů mezi Ruskem a USA,“ uvádí se.Biden na summitu s Putinem zdůrazňoval údajnou „výhrůžnou“ povahu pohybu ruských vojsk u ukrajinských hranic. Americký prezident nastínil při jednání s Putinem sankční opatření, které by USA a jejich spojenci byli připraveni uplatnit v případě eskalace na hranicích s Ukrajinou.Oba prezidenti si připomněli spojenectví za druhé světové války a zdůraznili, že to by mělo sloužit jako příklad pro budování kontaktů. Putin a Biden prohlásili, že Rusko a USA by měly udržovat dialog a kontakty s ohledem na odpovědnost za udržení bezpečnosti a stability.Rozhovoru mezi Putinem a Bidenem dominovaly ukrajinské otázky a nedostatečný pokrok v plnění minských dohod. Putin na konkrétních příkladech ilustroval Bidenovi destruktivní linii Kyjeva, jejímž cílem je úplná likvidace minských dohod.Putin navrhl, že USA by měly zrušit všechna nahromaděná omezení fungování diplomatických misí, aby se normalizovaly další aspekty vztahů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

