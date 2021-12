https://cz.sputniknews.com/20211210/britsti-archeologove-poprve-objevili-ostatky-ukrizovaneho-cloveka--16802405.html

Britští archeologové poprvé objevili ostatky ukřižovaného člověka

Britští archeologové poprvé objevili ostatky ukřižovaného člověka

Britští vědci prozkoumali ostatky muže objeveného v roce 2017 ve vesnici Fenstanton (hrabství Cambridgeshire) a dospěli k závěru, že byl popraven ukřižováním... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-10T06:19+0100

2021-12-10T06:19+0100

2021-12-10T06:19+0100

svět

vědci

archeologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/16803088_0:111:1293:838_1920x0_80_0_0_786b62ed9583f64ce0df16f37817cb05.jpg

Jde o kostru člověka s výškou 170 centimetrů, ve věku 25-35 let, do jehož paty byl zaražen železný hřeb. Radiokarbonové datování ukázalo, že zemřel mezi lety 130-337 našeho letopočtu – za vlády Římské říše na území současné Anglie.Vedle těla byly nalezeny fragmenty dřevěné konstrukce. Tento nález je podle vědců prvním důkazem ukřižování člověka ve Velké Británii.Ačkoliv je taková poprava obvykle spojována s křesťanstvím, archeologové se nedomnívají, že by v tomto případě existovala nějaká souvislost s náboženstvím. Po prozkoumání došli k závěru, že otrok nebyl ukřižován na kříži, ale na nějaké jiné konstrukci.Vědci dospěli k takovému závěru, protože v kostře nenašli další hřebíky. Navíc je možné, že tam byly dvě desky: k jedné byl přibit a ke druhé přivázán.Podle archeologů měl hřebík procházející patou s největší pravděpodobností otroka prostě znehybnit, ale ne nést jeho váhu. Za co byl vystaven takovému trestu, se zatím nepodařilo zjistit.Daily Mail uvádí, že ve starém Římě byli obvykle popravováni ukřižováním zločinci, nepřátelé státu, piráti, otroci a další lidé s nízkým společenským postavením. A římské zákony také předepisovaly: pokud jeden z otroků zabije majitele, pak musí být popraveni také všichni otroci tohoto člověka, včetně žen a dětí.Ukřižování bylo hlavní formou trestu smrti v Římské říši, dokud nebylo zakázáno v době Konstantina Velikého (306-337 n. l.).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211208/neurolozka-poradila-zpusob-jak-samostatne-identifikovat-mozkovou-mrtvici-16786253.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vědci, archeologové