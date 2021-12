https://cz.sputniknews.com/20211210/bundestag-schvalil-povinne-ockovani-proti-covidu-pro-zdravotniky-16809400.html

Bundestag schválil povinné očkování proti covidu pro zdravotníky

Spolkový sněm schválil povinné očkování zdravotníků. Souhlasit musí ještě Spolková rada. Návrh byl předložen členy nové vládní koalice – sociálními demokraty... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

Na dnešním zasedání Německého spolkového sněmu se hlasovalo o pozměňovacím návrhu k zákonu o ochraně obyvatel proti infekcím, který mimo jiné předpokládá zavedení povinného očkování zdravotníků. Hlasování se zúčastnilo 689 poslanců, z nichž se 571 členů sněmu vyslovilo pro, zatímco 80 zákonodárců hlasovalo proti návrhu, 38 přítomných poslanců se zdrželo hlasování.Nový zákon teď poputuje do horní komory německého parlamentu – Spolkové rady, která provede mimořádné zasedání v pátek odpoledne. Navržený zákon předpokládá povinnost poskytnutí potvrzení o očkování anebo potvrzení o prodělané nemoci pro všechny zdravotníky, kteří pracují v domovech pro seniory a v klinikách pro rizikové skupiny pacientů.Postoj Němců vůči restrikcím Před několika dny byl zveřejněn průzkum veřejného mínění vykonaný sociologickým ústavem Civey pro list Augsburger Allgemeine, z něhož vyplývá, že většina Němců (74 %) má kladný postoj vůči vládním opatřením omezujícím kontakty pro občany, kteří nebyli očkovaní proti koronaviru.Proti se vyslovilo 23 % respondentů. Další 3 % se zdržela odpovědi. Toto opatření podpořili především občané ve věku nad 65 let (88 %). Nejméně populární je u Němců ve věku 30-39 let (59 % „pro“).Průzkum se konal ve dnech 2. - 5. prosince, zúčastnilo se ho 5 020 lidí. Chyba může činit 2,5 %.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

