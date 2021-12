https://cz.sputniknews.com/20211210/chcipl-pes-zaluje-vita-rakusana-kolin-v-pekne-rovince-neco-tu-jde-sejdrem-covid-necovid-16814108.html

Chcípl PES žaluje Víta Rakušana. Kolín v pěkné rovince? Něco tu jde šejdrem, covid necovid

V Kmochově pochodu se zpívá o Kolíně, že „stojí v pěkné rovince". Jenže od dob starosty Pekárka je to tam „nahnuté". Další starosta Vít Rakušan si dle Jakuba... 10.12.2021

Pane Olberte, jaké jsou motivace podat trestní oznámení na předsedu hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Víta Rakušana, resp. na kandidáta na ministra vnitra v příští vládě? Domníváte se, že tato akce bude mít účinek? Je to tak, že vám vadí jeho iniciativa, v jejímž rámci chce přitvrdit ve vymáhání proticovidových opatření?Jakub Olbert (podnikatel, jeden ze zakladatelů iniciativy Chcípl PES): Ano. Vít Rakušan i Pětikoalice byly nadějí pro spoustu lidí na určitou změnu v naší zemi. V sobotních Lidovkách (4. 12.) se však Rakušan vyjádřil tak, že je nutno lidi u nás více kontrolovat, nevyloučil formu represí („razantní vymáhání opatření…“). Policie stále řeší „přestupky“ proti opatřením vlády, které Nejvyšší správní soud již v desítkách případů označil jako nezákonné. To je více než zarážející.Po těchto vyjádřeních jsme se začali o pana Rakušana zajímat. Je to ona otázka, kde končí covid, kde začíná zvůle úředníka. Myslíme si, že to celé vyvěrá ze špatného nastavení, za které může také pan Andrej Babiš. Situace s covidem se nevyřeší represí, ale léčbou, zejména prevencí.Pojďme zpět k onomu trestnímu oznámení… Mimochodem Kolín nechvalně proslul již dříve svým někdejším úplatkářským starostou Pekárkem…Nám leží na srdci to, co se děje dnes. Zjistili jsme, že za Rakušanova starostování v Kolíně (2010-2019, nedlouho po Pekárkovi, pozn.) se tam děly věci, které by neměly uniknout pozornosti. Kdo jiný by měl být příkladem čestnosti nežli ministr vnitra?Nemohl se Vít Rakušan jen „neobratně vyjádřit“? On se dříve ohradil proti Babišově kampani proti němu…Ptali jsme se sami sebe, zda to nemohla být jeho nějaká emoční záležitost. Pak jsme se podívali do volně přístupných zdrojů, zjistili jsme, že Vít Rakušan na radnici v Kolíně dlouhodobě – vedle státních zaměstnanců – angažoval též několik právních kanceláří.To samo o sobě nemusí být přece až tak neobvyklé…Jde o to, že Rakušan tyto firmy najímal i několik let, což vzbuzuje jisté domněnky. My neříkáme, že tu jde vyloženě o trestný čin, ale tvrdíme, že by se tím měla zabývat policie.Pokud někdo utrácí měsíčně statisíce za poradenský servis a tutéž práci nechá paralelně dělat státní zaměstnance, říkáme si, nakolik fér je to k jiným městům, která jsou přibližně tak velká jako Kolín a která také musí nakládat nějak se svým rozpočtem… Zajímalo nás, co ony právní kanceláře poskytovaly vlastně Kolínu za služby. Kolikrát šlo o tak jednoduché věci jako podepsání smlouvy v zastoupení. Město to stálo třeba 90 000 korun. To nám přišlo jako docela „hodně“.Máme podezření, že objednávání služeb Kolínem není v rámci práva. Proto jsme sepsali žalobu, uvedli námi zjištěné případy. Známe právní stanovisko, že dlouhodobě objednávané služby na dublovanou činnost by ve státní správě místo mít neměly. Připomíná to švarcsystém. Každopádně to tak být nemá. Z těchto důvodů jsme na Víta Rakušana podali žalobu.Ke druhé části otázky: Bude-li to mít úspěch? V naše soudnictví věřím. Doufáme, že naše soudy stojí na straně práva. Soudní zpochybnění zákonnosti některých vládních anticovidových nařízení mi dává naději, že to tak je. Jediná potíž je v tom, že se soudy u nás vlečou. Pokud by se jednalo o trestný čin, přejeme si, aby policie a judikatura postupovaly správně.V ČR působí neziskové organizace, které by mohly mít v tomto případě stejný zájem jako vaše iniciativa. Pořád z jejich stran slýcháme, jak má být náš prostor transparentní. Kontaktovali jste tyto neziskovky, případně samotného Víta Rakušana?Neziskovky jsme zatím nekontaktovali, pana Rakušana přes sociální sítě však ano. Neodpovídá nám. Chtěli jsme vědět, zda jeho výroky myslí vůbec vážně, nebo zda šlo o „chvilkový emoční výboj“… Nekomunikuje s námi.Neziskovky možná zkontaktujeme. Zopakuji, že se situace s covidem má řešit domluvami, prevencemi, léčbou. Od toho tu máme přece odborníky. Lidi musí být pozitivně motivováni. Co jsme očekávali od nového ministra vnitra? No, naše naděje vyzněly naprázdno. Rakušan asi bude chtít převzít úřad za účelem zvýšení tlaku na obyvatele.Nebojíte se, že si na vás úřady po takovémto podání ještě více zasednou?My jsme největší obavy překonali už loni. Otevírali jsme své provozy, policisté nás zajišťovali, zadržovali… Máme za sebou veliké peripetie. Nemám nic proti policii. Dokonce se snažíme spolupracovat, tzn. komunikujeme o problémech. Pokud nás budou chtít zničit – udělají to.Vaše hlavní motivace?Pokud se nebudeme prát za svobodu, skončíme jasně v totalitě. Není to jen o covidu.Na sociálních sítích jsem zaregistroval, že do televize do debaty o covidu/očkování záměrně nepozvali právníka Jindřich Rajchla, jehož prezence byla dříve avizována. Budete na to reagovat?Právě to probíráme. Pan Šebo se dopustil ještě jiného přešlapu, protože to byl on, kdo se zasadil o to, aby k Jílkové Rajchl pozván nakonec nebyl, ačkoli tam podle původní dramaturgie býti měl. To je pro mě nepřípustné u České televize.Budeme chtít vysvětlení od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, budeme též zvažovat ještě další žalobu. Ano, zavalit soudy žalobami není asi zrovna skvělé. Ale v dnešní době je to jeden z nástrojů. Rádi bychom se také sešli s někým z ČT. Proč totiž bránit v translaci názoru renomovaného právníka? Proč se to děje na základě „doporučení“ pana Šeba? Jsou lidé z neparlamentních stran diskriminováni?Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

