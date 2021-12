https://cz.sputniknews.com/20211210/kate-middletonova-zaslala-tajne-poselstvi-princi-harrymu-a-meghan-markleove-16808181.html

Kate Middletonová „zaslala tajné poselství“ princi Harrymu a Meghan Markleové

Kate Middletonová pronesla v průběhu sváteční bohoslužby ve Westminsterském opatství dojemný projev o následcích krize spojené s covidem-19. 10.12.2021, Sputnik Česká republika

Slova vévodkyně o tom, že v době pandemie si začali lidé více cenit lidskou komunikaci, interpretovali odborníci na pozadí zpráv o rostoucí propasti mezi vévodou a vévodkyní ze Sussexu a ostatními příslušníky královské rodiny jako tajné poselství princi Harrymu a Meghan Markleové.„Teprve, když jsme se od sebe vzdálili, pochopili jsme, jak silné je lidské spojení mezi námi. Jak hodně jeden druhého potřebujeme. A jak nás může vzájemná láska potěšit v těžké době,“ pokračovala vévodkyně z Cambridge.Kritici poznamenali, že manželka korunního prince zdůrazňuje „význam toho, aby prostě byli lidé spolu“ v době nepřekonatelných rozporů v královské rodině. Komentáře vévodkyně vyvolaly mezi odborníky diskusi o tom, jestli měla na mysli přerušené vztahy mezi královskou rodinou a vévodou a vévodkyní ze Sussexu.Má se za to, že propast ve vztazích Meghan Markleové a prince Harryho s ostatními příslušníky britské královské rodiny se jenom prohloubila poté, co se objevila vévodkyně ze Sussexu v americké show Ellen DeGeneresové. Nehledě na to bylo oznámeno, že princ Charles nikdy nepřerušil styky s Harrym, a ocitl se nyní mezi dvěma ohni.„Princ z Walesu neví, jak se má chovat ke svému synovi po jeho bolestivých útocích na ostatní příbuzné. I když podle slov jeho blízkých princ Charles stále ještě „miluje prince Harryho a velmi o něho pečuje“, zaráží ho, že ten kritizuje svou rodinu,“ řekl Russell Myers v rozhovoru pro The Mirror.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

