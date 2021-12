https://cz.sputniknews.com/20211210/konecne-poradnej-chlap-dara-rolins-potkala-novou-lasku-vyvolenym-se-stal-pavel-nedved-16815301.html

„Konečně pořádnej chlap.“ Dara Rolins potkala novou lásku, vyvoleným se stal Pavel Nedvěd

„Konečně pořádnej chlap.“ Dara Rolins potkala novou lásku, vyvoleným se stal Pavel Nedvěd

Známá slovenská zpěvačka Dara Rolins v rozhovoru pro portál Super.cz potvrdila, že už více než půl roku má vztah s historicky nejúspěšnějším českým fotbalistou... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-10T17:53+0100

2021-12-10T17:53+0100

2021-12-10T17:53+0100

celebrity

česká republika

itálie

láska

zpěvačka

fotbalista

vztah

dara rolins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1171/07/11710738_0:371:1080:979_1920x0_80_0_0_6402487af2d188a9393e9156c4417829.jpg

Dara několik posledních měsíců odjížděla do italského města Padovy tvořit svou džínovou kolekci Vermi. Právě tam zpěvačka potkala Pavla Nedvěda, bývalého kapitána české reprezentace a držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy z roku 2003, kterýpočínaje rokem 2010 působí ve vedení italského fotbalového klubu Juventus.A rozhodně se podle ní nejedná o žádné pomíjivé vzplanutí.„Ano, nejedná se o románek,“ řekla.Po více než třech letech tak fanoušci konečně vědí, pro koho bije srdce Dary Rolins. A samozřejmě, byli velmi potěšeni touto zprávou.„Daro, jestli je pravda, co jsem se dnes dočetla, že randíš s Pavlem Nedvědem, tak ze srdce blahopřeju.❤❤❤Konečně pořádnej chlap, který se k tobě hodí. Moc ti to přeju a hodně štěstí,“ psala v komentářích na Instagramu uživatelka s přezdívkou zemankovam.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211210/obrovsky-sexappeal-veresova-se-predvedla-fanouskum-v-sexy-satech-16802576.html

česká republika

itálie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, itálie, láska, zpěvačka, fotbalista, vztah, dara rolins