Kreml zareagoval na incident s ukrajinskou lodí

Incident s ukrajinskou lodí v Kerčském průlivu znovu ukazuje potenciální škodlivost a nebezpečí takového jednání, uvedl tiskový tajemník ruského prezidenta... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

„Jakákoli bezvýznamná provokace může vést k velmi, velmi vážným následkům,“ řekl novinářům a připomněl, že ruský prezident o tom nejednou hovořil.Ruská FSB ve čtvrtek uvedla, že řídící loď Donbass ukrajinského námořnictva se pohybuje směrem ke Kerčskému průlivu, nesplňuje požadavek na změnu kurzu. Později nabrala opačný kurz. FSB označila jednání posádky za provokativní a ohrožující bezpečnost námořní plavby. Pokus o vstup do Kerčského průlivu se časově shodoval s rozhovorem prezidentů Spojených států a Ukrajiny Joe Bidena a Volodymyra Zelenského.Není to první incident s ukrajinskou flotilou v Kerčském průlivu. V listopadu 2018 tři lodě narušily hranici, vstoupily do dočasně uzavřené vodní oblasti teritoriálního moře RF a přesunuly se z Černého moře do průlivu. Nebezpečně manévrovaly, neuposlechly zákonné požadavky ruských orgánů. Lodě byly zadrženy. Vojáci, kteří 7. září 2019 narušili hranici, byli předáni Ukrajině v rámci dohod o souběžném propuštění zadržených a odsouzených osob, lodě byly předány ukrajinské straně v listopadu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

