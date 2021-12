https://cz.sputniknews.com/20211210/lekarka-vysvetlila-po-kterem-napoji-nam-rychle-roste-bricho-16797527.html

Lékařka vysvětlila, po kterém nápoji nám rychle roste břicho

Lékařka vysvětlila, po kterém nápoji nám rychle roste břicho

Ruská endokrinoložka a vedoucí vědecká pracovnice na Fakultě základního lékařství Moskevské státní univerzity Zuchra Pavlovová vysvětlila, jak obvyklá ranní... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

Pokud budete pít dva šálky kávy každý den po celý týden, získáte více než dva tisíce kalorií navíc, upozornila lékařka.„Existují výpočty, že dva kombinované (s mlékem a sirupem) kávové nápoje denně v týdnu mohou přidat dva tisíce kalorií navíc, nebo i více,“ uvedla Pavlovová na svém kanálu Telegram a dodala, že „Americano a espresso neobsahují prakticky žádné kalorie“, ale šálek cappuccina s nízkotučným mlékem a bez cukru už dává 50.Upřesnila, že jeden kilogram nadváhy u člověka je přibližně 7700 kcal. „To znamená, že měsíc nebo dva každodenních cest do kavárny (a to bez croissantů!) vám vytvoří kolem pasu jistě nepříjemný váleček,“ varuje lékařka.Odbornice v této souvislosti doporučila nedávat do kávy cukr, sirupy, med, žádný alkohol ani kravské mléko (to je lepší nahradit mlékem rostlinným – kokosovým, ovesným, sójovým).Doktor lékařských věd, profesor, odborník na výživu Alexej Kovalkov radí přidat do kávy místo cukru skořici. „Přidávám ji do cappuccina. Skořice spolehlivě normalizuje metabolismus sacharidů. Zejména snižuje inzulínovou toleranci vůči receptorovým buňkám,“ řekl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

