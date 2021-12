https://cz.sputniknews.com/20211210/ministerstvo-zahranici-rf-nesmi-dojit-k-zadnemu-posunu-nato-na-vychod-16813115.html

Ministerstvo zahraničí RF: Nesmí dojít k žádnému posunu NATO na východ

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov dnes během brífinku uvedl, že nesmí dojít k posunu NATO na východ. Varoval také před nebezpečím nové... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

Během brífinku v MIA Rossiya Segodnya náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov uvedl, že nesmí dojít k žádnému posunu NATO na východ.Raketová krize v EvropěPodle Rjabkova je také nutné se vyhnout nové raketové krizi v Evropě. Na těchto územích by se neměly objevovat rakety. „Je nutné, dokud není příliš pozdě, vyhnout se nové raketové krizi v Evropě a objevení se zbraní středního a kratšího doletu na těchto územích. Je to nepřijatelné, protože je to přímá cesta k rozjetí konfrontace,“ dodal.Rusko podle politika vyzývá Západ, aby nezamítal návrh na zavedení moratoria na rozmístění raket v Evropě.Samospád a porušování konvence z MontreuxSpojené státy americké by se s Ruskem měly radši domluvit, než to nechat plynout samospádem a čekat, že se Moskva „prohne“. Podle Rjabkova k tomu nedojde.Poznamenal, že pokud se nyní Rusko a USA neshodnou na bezpečnostních zárukách, může dojít k velké konfrontaci.Rusko také pozoruje problémy s dodržováním konvence z Montreux. „Pozorujeme problémy související s dodržováním konvence z Motreux ze strany zemí NATO. Nenecháváme to bez pozornosti,“ poznamenal Rjabkov.Putin x BidenJak uvedl Kreml, ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Joe Biden jednali o realizaci výsledků rusko-amerického summitu, který se konal v červnu v Ženevě. Na jednání dominovala problematika spojená s vnitřní ukrajinskou krizí a nedostatečný pokrok v provádění minských dohod z roku 2015.„Hovořili zejména o realizaci výsledků rusko-amerického summitu, který se konal letos v červnu v Ženevě. Byla konstatována důležitost důsledného plnění dohod dosažených na nejvyšší úrovni a zachování ducha Ženevy při posuzování dvoustranných vztahů a dalších nových problémů mezi Ruskem a USA,“ uvádí se.Biden na summitu s Putinem zdůrazňoval údajnou „výhrůžnou“ povahu pohybu ruských vojsk u ukrajinských hranic. Americký prezident nastínil při jednání s Putinem sankční opatření, které by USA a jejich spojenci byli připraveni uplatnit v případě eskalace na hranicích s Ukrajinou.Oba prezidenti si připomněli spojenectví za druhé světové války a zdůraznili, že to by mělo sloužit jako příklad pro budování kontaktů. Putin a Biden prohlásili, že Rusko a USA by měly udržovat dialog a kontakty s ohledem na odpovědnost za udržení bezpečnosti a stability.Rozhovoru mezi Putinem a Bidenem dominovaly ukrajinské otázky a nedostatečný pokrok v plnění minských dohod. Putin na konkrétních příkladech ilustroval Bidenovi destruktivní linii Kyjeva, jejímž cílem je úplná likvidace minských dohod.Putin navrhl, že USA by měly zrušit všechna nahromaděná omezení fungování diplomatických misí, aby se normalizovaly další aspekty vztahů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

