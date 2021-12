https://cz.sputniknews.com/20211210/moskva-navrhla-usa-zpusob-jak-se-vyhnout-opakovani-karibske-raketove-krize-16816654.html

Moskva navrhla USA způsob, jak se vyhnout opakování Karibské raketové krize

Moskva navrhla USA způsob, jak se vyhnout opakování Karibské raketové krize

Rusko navrhuje USA způsob, jak zabránit opakování Karibské (Kubánské) raketové krize, řekl Sputniku náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Zdůraznil, že... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-10T23:48+0100

2021-12-10T23:48+0100

2021-12-10T23:48+0100

svět

rusko

usa

karibská krize

nato

sergej rjabkov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/713/62/7136294_0:0:2100:1182_1920x0_80_0_0_33375179970e926cf5af84ece0b34b69.jpg

„Navrhujeme k tomu alternativu: nerozmístění takových zbraní v blízkosti našich hranic, další stažení destabilizačních sil a prostředků, odmítnutí provokativních opatření včetně různých cvičení. Potřebujeme však záruky, ale záruky musí být zákonné,“ řekl Rjabkov.Diplomat dodal, že by bylo naivní očekávat to v blízké budoucnosti.Podle Rjabkova právě z tohoto důvodu ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn hledat dlouhodobé právní záruky bezpečnosti na západních hranicích, stanovené ve formě smluv.Náměstek ministra zahraničí také řekl, že Moskva pošle v příštích týdnech návrhy ohledně bezpečnostní struktury Spojeným státům a nevyloučil ani zapojení některých zemí NATO do diskuse.Konstatoval, že mezi oběma zeměmi vznikla nezdravá situace. Washington podle něj pokračuje ve své otevřeně nepřátelské linii, nezastavuje uvalování sankcí a vznáší vůči Moskvě nepodložená obvinění.Rusko přitom nevylučuje asymetrickou reakci, pokud Spojené státy nepřijmou jeho návrhy na bezpečnostní záruky. K tomu má Moskva všechny nezbytné finanční prostředky.„Chtěl bych doufat, že závěry z historie a toho, co se nyní děje ve Washingtonu, budou vyvozeny tím směrem, že je vždy lepší se dohodnout, než nechat vše svému osudu v očekávání, že se Rusko ohne, učiní jednostranné ústupky, zapomene na všechno, o čem se teď bavíme, opět spolkne porci nějakých provokativních akcí, které jsou nevysvětlitelné z jakéhokoli úhlu pohledu - a tím to vše skončí až do dalšího kola. Ne, neskončí. Vydejme se raději až na vrchol naší odpovědnosti,“ uzavřel Rjabkov.Západní politici často hovoří o „ruské agresi“. Obvinění se dotýkají jak politické, tak ekonomické sféry – údajně škodlivý vliv Moskvy se tedy podle jejich názoru odráží na Ukrajině, v Evropské unii, aktivitách NATO i samotných Spojených státech.Rusko tato prohlášení opakovaně odmítalo a dávalo je do souvislosti s přáním Severoatlantické aliance umístit v blízkosti ruských hranic více vojenské techniky a také prosazovat své vlastní zájmy. Prezidentův tiskový tajemník Dmitrij Peskov připomínal, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat.Prezident Vladimir Putin na konci listopadu na fóru Rusko volá prohlásil, že pro Moskvu bude rozmístění zbraní na ukrajinském území červenou linií, protože to ohrožuje národní bezpečnost. Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová upozornila, že červenou čárou bude pro Rusko i vstup Ukrajiny do NATO.

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, karibská krize, nato, sergej rjabkov