Na pokraji války mezi Zemanem a Fialou? Prezidenta mohou obvinit z vlastizrady

Tak, v pondělí bude jasno. Po audiencích kandidátů na mistry v Lánech hned zkraje příštího týdne cestu k panu prezidentovi Zemanovi opět absolvuje designovaný... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

Všechny indicie pro to existují. Fiala akceptuje, že Zdeněk Nekula bude jmenován ministrem zemědělství až po Novém roce. Zádrhel, který se dá skousnout. Ale je tu ten Lipavský, a to je vám problém. Problém, že do jara příštího roku se Hrad a Strakovka budou handrkovat a soudit.Tento týden Petr Fiala pohrozil panu Zemanovi soudem. „Věřím pořád, že bude vláda jmenována jako celek. Pokud by pan prezident trval na výhradách k jednomu mnou navrženému kandidátovi, tak bych pokládal za nutné, abych podal kompetenční žalobu. A to proto, aby se jednou provždy vyjasnilo, jaké jsou pravomoci prezidenta, jaké jsou pravomoci premiéra v této věci,“ řekl pro Českou televizi Fiala.O možnosti podání kompetenční žaloby, pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, dosud mluvil předseda KDU-ČSL a kandidát na vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Podle ústavy prezident jmenuje předsedu vlády „a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů“. O možnosti vetování návrhu premiéra se ústava nezmiňuje.To je sice hezké, ale pánem situace je pan prezident Zeman. Připouští to i jeho odpůrci. Tak třeba předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský pro Deník N odhadl, že v takovém případě by soud spor řešil dva až pět měsíců.Jak by situace mohla vypadat? Fiala bude žalovat pana prezidenta. Miloš Zeman neustoupí. Ústavní soud bude rozhodovat dva měsíce a dá za pravdu designovanému premiérovi. Pan prezident vezme rozhodnutí soudu na vědomí, ale stejně Lipavského ministrem zahraničí nejmenuje.A co dál? Pětikoalice se bude chtít bít za pirátského kandidáta a bude se snažit aktivovat tolikrát skloňovaný článek 66 Ústavy. Ale pro to důvod není. Pan Zeman je již v kondici. Takže zkusí aktivovat článek o odstavec výš, pětašedesátý? Takový plán naznačil senátor za STAN Zdeněk Hraba.O co jde? „Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.“To by ale znamenalo otevřenou válku mezi Hradem a vládou. A taky s nejistým koncem. K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců. A kde takovou podporu pětikoalice najde? U hnutí ANO Andreje Babiše? A soud rozhodne ve prospěch lepšolidí?Situace v naší republice se nám zamotává. A může za to Petr Fiala a jeho parta. Konzervativní politik brzdí vznik nové vlády, dělá všem potíže, kvůli nafrněnému Pirátovi bez kvalifikace, který si myslí, že má na to řídit naší zahraniční politiku. To je něco neuvěřitelného.O zamotané situace s vládou Sputnik hovořil s advokátkou a šéfkou Unie sebevědomé samosprávy Janou Zwyrtek Hamplovou.„Jak prezident, tak premiér, mají svá práva, přičemž ne vždy vše doslova upravuje Ústava – ta je v některých ohledech postavena i na zvyklostech. Pak se může stát, a nebývá to v právu nijak neobvyklé, že v mezích textu právní normy si každý vykládá její znění tak trochu po svém, protože to znění onen dvojí výklad umožňuje. Můj pohled právní, neboť mám pak ještě pohled občanský, je ten, že nelze podle mne dosáhnout toho, a to ani formou kompetenční žaloby, aby prezident byl povinen bezmyšlenkovitě jmenovat kohokoliv, koho mu předseda vlády navrhne. Ano, je to zvyklost, premiér má právo to očekávat, ale to očekávání se nemusí naplnit vždy.V případě, že prezident vysloví své výhrady, a určité jméno jmenovat odmítne, podle mého názoru mu to nelze odpírat. Hovořím nyní obecně - když se vžiji do toho, že bych byla prezidentka naší země, a premiér mi předložil kandidáta, v jehož odborné schopnosti bych nevěřila, a šlo by o tak důležitou oblast, jakou je zahraniční politika, asi bych se také zdráhala," říká advokátka.Je to začátek ostrého konfliktu mezi Hradem a Strakovou akademií?„Prezident Miloš Zeman je v pozici prezidenta všechno, jen ne loutka a „kladeč věnců“, a byl svůj v každé politické pozici, kterou kdy vykonával. Vždy říkal své názory, a pokud jde o jmenování, a nejen členů vlády, občas se vzepřel. Nehodnotím obsah jeho rozhodování, ale v obecné rovině si skutečně myslím, že prezident má právo, byť v kontextu s oněmi zvyklostmi výjimečně, na svůj názor vůči konkrétní osobě. Petr Fiala svou pozici premiéra teprve utváří. Za konflikt bych to přímo nenazývala, jsou-li na obou stranách zkušení politikové. Pokud myslel Petr Fiala vážně to, že by podal kompetenční žalobu, bude to poprvé v historii, a v tomto smyslu to bude zajímavé i pro právní veřejnost.Kompetenční žaloba je ale podle mého názoru zbytečně konfrontační i z pohledu práva – příliš ho zatahuje do politiky. Právo má ve společnosti svou roli, ale mezi tu roli, podle mého názoru, rozhodně nepatří nahrazovat projev vůle v čistě politických otázkách. Což jmenování ministra je – to není právo, to je politika. Dovolím si předjímat, že Ústavní soud s přikazováním prezidentovi jmenovat konkrétní ministry nebude chtít mít nic společného. A sama se k tomuto názoru přikláním. Musí si to vyřešit politikové," říká expertka.I když vláda uspěje a Ústavní soud kompetenční žalobu uzná, co dál? Prezident se rozsudkem soudu řídit nemusí, dál může brzdit jmenování vlády. Zase se do hry vrátí článek 66?„Ústavní soud by neměl jednoduchou pozici, ostatně už avizoval, že rozhodovat by mohl až několik měsíců. Ta pozice by nebyla snadná proto, že kdyby se Ústavní soud postavil za výklad Petra Fialy, že prezident ministra jmenovat musí, de facto by ministra zahraničí jmenoval, tedy učinil politický akt, Ústavní soud namísto prezidenta, což nevím, zda by přímo chtěl, a pokud by ani tak prezident Zeman tento názor nerespektoval, a akt jmenování neprovedl, nevím, kdo by tento akt nahradil. Podle mého názoru tedy není kompetenční žaloba řešením. Tedy druhým motivem k zamítnutí kompetenční žaloby ze strany Ústavního soudu bude to, že nebude chtít vytvořit neřešitelnou situaci.Podle mého názoru by ze strany premiéra Fialy mělo následovat hluboké zamyšlení v tom smyslu, zda prezident nemá tak trochu pravdu, jde-li o schopnosti a zkušenosti navrženého kandidáta, a pak také nad tím, zda je kompetenční žaloba poprvé v historii České republiky tím správním řešením. Protože ji taky může prohrát. A začínat výkon funkce premiéra něčím podobným by asi nebylo právě šťastné. Ale to už je spíše občanský pohled od člověka, který politiku sleduje od roku 1990, a pár let se jí i aktivně účastnil," míní šéfka Unie sebevědomé samosprávy Jana Zwyrtek Hamplová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

