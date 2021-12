https://cz.sputniknews.com/20211210/nakup-elektriny-pres-nemecko-se-pomstil-co-muze-ucinit-nova-vlada-aby-zdolala-energetickou-krizi-16813798.html

Nákup elektřiny přes Německo se pomstil. Co může učinit nová vláda, aby zdolala energetickou krizi?

Nákup elektřiny přes Německo se pomstil. Co může učinit nová vláda, aby zdolala energetickou krizi?

Nová vláda bude čelit citelné energetické krizi kvůli nečinnosti svých předchůdců a závislosti na Německu, domnívá se jaderný fyzik Vladimír Wagner. V... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-10T22:29+0100

2021-12-10T22:29+0100

2021-12-10T22:29+0100

názory

německo

energetika

polsko

česká republika

uhlí

elektřina

průmysl

petr fiala

jaderná energetika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/864/06/8640682_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84e70e188884ba46756c465fff780519.jpg

Ve středu 8. prosince prezident České republiky Zeman přivítal kandidáta na post budoucího ministra průmyslu a obchodu od Starostů a nezávislých Josefa Síkelu. Jasně naznačil svůj postoj k Zelenému údělu.„Musíme se rozhodnout, jestli se vydáme stejnou cestou jako Evropa a Německo, nebo nám ten vlak ujede,“ prohlásil politik. Dle něho by ekonomické náklady nevyužití příležitosti byly vysoké, protože by tak země ztratila konkurenceschopnost. Má-li zmíněné náklady nový ministr spočítané, zatím není jasné. Jeho slova jsou v souladu s předvolebním programem trojkoalice, která vidí Green Deal jako příležitost pro modernizaci českého hospodářství. Dle SPOLU budoucnost energetiky tak spočívá v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů.Koaliční partneři nové vlády, Piráti a Starostové, energetice věnovali jediný bod: avizovali nový přístup k obnovitelným zdrojům zejména v komunální energetice a jejich zahrnutí do energetického mixu. V roce 2020 činil podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energií 13 %. Je třeba podotknout, že poslední roky ve střední Evropě jsou vyznačené bezvětřím, anomálním horkem a zvyšujícími se teplotami v létě.Průkopníkem v obnovitelné komunální energetice se má stát Praha. Od příštího roku pod záštitou magistrátu hlavního města odstartuje projekt sítě obnovitelných zdrojů a spotřebitelů, které budou moci mezi sebou sdílet vyrobenou elektřinu. Má se financovat z dotačních zdrojů a mimo jiné z Modernizačního fondu a Nové zelené úsporám.K bolestnému růstu cen na energie se již v říjnu vyjadřoval budoucí premiér a předseda strany ODS Petr Fiala. Kritickou situaci s růstem cen a bankrotem poskytovatelů energií podle něho zavinilo Ministerstvo průmyslu a Energetický úřad. V rozhovoru pro ČTK konstatoval, že „zima bude těžká“. Řešením pro domácnosti na okraji energetické chudoby jsou podle něj nikoliv kompenzace, ale sociální dávky a také investice do bezemisních zdrojů.Významnou prioritou nové vlády bude čelení prudkému růstu cen energií. Podobně je na tom Francie, která zaznamenala rekordní růst cen na denní elektřinu (nejvyšší od roku 2012) a dokonce zvažuje vypnutí elektřiny na dvě hodiny denně. Shodná situace je v Německu a Švédsku, kde čelí nejchladnější zimě za posledních 40 let. Jaké kroky bezprostředně nyní by mohla podniknout nová vláda pro zlepšení situace v české energetice? Vysvětluje jaderný fyzik a popularizátor vědy RNDr. Vladimír Wagner, CSc.Vladimír Wagner: Současný průběh energetické krize u nás je velmi silně ovlivněný předchozí nečinností a také budoucí vývoj bude tímto silně ovlivněn. Dominantně je situace vytvořená vypínáním jaderných a uhelných zdrojů, které musí nahrazovat při výrobě elektřiny plyn. Ten je také stále více využíván v teplárenství. Jeho spotřeba tak roste, a to má vliv na jeho cenu. Švédsko nedávno předčasně odstavilo jaderný blok a místo něj teď musí využívat elektrárnu spalující topné oleje. V Německu vedlo odstavení jaderných bloků k silnější závislosti na plynu hlavně v zimním bezvětrném období. I to je důvod dramatického zvýšení cen elektřiny v regionu. Je třeba zdůraznit, že vysoké ceny v Česku jsou dominantně dány napojením na ceny vytvářené v Německu. Pokud bychom neprodávaly a nenakupovaly elektřinu přes německý trh, byla by cena určována našimi uhelnými a jadernými bloky a byla by mnohem nižší.Čeští politici měli už dříve připravit finanční model, kdy se jistá část elektřiny neprodává přes německou burzu, ale přes státní organizaci, která zajišťuje, aby levná elektřina z našeho státu byla k dispozici pro český průmysl a obyvatele. Připomeňme, že takové finanční modely se v Evropě realizují. Ve Francii například EDF dodává velkou část elektřiny z jaderných bloků státu za pevnou cenu 45 EUR/MWh. Podobný finanční model se předpokládá pro nový blok v Dukovanech a nedávno byl schválen příslušný zákon známý pod označením lex Dukovany. Ovšem podobné finanční modely připravené právě pro současnou situaci měly být už dříve, a nejen pro nové bloky.V krátkém horizontu se nic nepostaví a lze tak jen tlačit na ochranu českého spotřebitele před vysokými cenami vytvářenými hlavně v Německu a chaotickým evropským trhem s emisními povolenkami. Současnou situaci je však třeba vzít hlavně jako poučení a razantně začít budovat nízkoemisní zdroje, u nás hlavně jaderné. Zároveň odstavování uhelných zdrojů podmínit navázáním na realizaci jejich náhrady. Tato náhrada však musí pokrýt nejen celkovou výrobu, ale i okamžitou i v zimních bezvětrných obdobích a schopnosti regulace.Koncem listopadu se ceny znovu vyšplhaly na další maximum 75 eur/tuna. Do jaké míry se promítnou ceny emisních povolenek do konečných cen energií?Dnes už překročily 90 eur/tuna. Je třeba připomenout, že cena emisních povolenek se do ceny elektřiny promítá dvěma způsoby. První je zvýšení ceny přímo nutností zakoupení povolenky. Toto navýšení se projevuje více u uhlí a zhruba polovičním vlivem u plynu. Při ceně 90 eur/tuna už je docela znatelná. Druhým vlivem je vytěsnění uhlí. Uhelné elektrárny jsou nahrazeny plynem a zvyšuje se tak jeho spotřeba. Zvýšení spotřeby plynu vede k růstu jeho ceny. To se pochopitelně projeví i v růstu ceny elektřiny. A je třeba zdůraznit, že současné rychlé zdražování plynu a jeho vysoké ceny jsou hlavním motorem současných vysokých cen elektřiny. Ceny emisních povolenek jsou tak opravdu jedním z klíčových důvodů vysoké ceny elektřiny. Dalšími je vypínání jaderných a uhelných bloků, menší produkce větrné a vodní elektřiny vlivem průběhu počasí během tohoto roku v Evropě a obnova ekonomiky po útlumu vlivem pandemie.Splnění společných zelených cílů bude nová vláda také mít na pořadu dne. Jak si s tím poradí v podmínkách rostoucích cen na energie a stagnující průmyslové výroby? Je podle vás možný částečný návrat do většího využití dostupného v ČR uhlí pro dočasné pokrytí energetických potřeb? Takovou energetickou politiku se rozhodla využít Čína, která se v tomto roce přesvědčila, že Green Deal značně ohrožuje její hospodářství a energetickou bezpečnost, a kvůli tomu plně obnovila domácí těžbu uhlí.Navázal bych na předchozí informace a doplnil je. Povolenky mají být prostředkem na vytlačení uhelných elektráren z trhu. Při současných cenách plynu však i cena za povolenku okolo 90 eur nestačí k tomu, aby byla elektřina z plynového zdroje levnější, než je elektřina z našich hnědouhelných elektráren. Pokud je tedy nebude nová vláda zavírat na základě politického rozhodnutí, tak při vysokých cenách plynu zůstanou konkurenceschopné. Využívání uhelných zdrojů by se tak mohlo protáhnout. Polsko, které je na uhelných zdrojích ještě více závislé, už oficiálně hovoří o tom, že se současnému tlaku na jejich rychlé zrušení nepodřídí. A vyhraňuje se i proti současnému trhu s emisními povolenkami.Je dost pravděpodobné, že budeme nuceni se k jejich iniciativě připojit. Budoucí vláda zatím nemá žádnou konkrétní energetickou koncepci. To bylo vidět v předvolební kampani politických stran, které ji vytvořily, i v jejich předběžném vládním programu. Stejně tak to bylo znát i ze slov prvního navrženého ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika i toho současného. Jedinou jejich jasně danou koncepcí je využití evropských dotací pro výstavbu obnovitelných zdrojů. Je tak pravděpodobné, že bude pouze hasit konkrétní narůstající problémy bez jakékoliv dlouhodobější strategie, což není moc dobrá vyhlídka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211110/hrib-slozil-odu-na-green-deal-za-ceny-energii-pry-muze-zavislost-na-rusku-sledujici-mu-ale-dali---16463166.html

https://cz.sputniknews.com/20211206/idealni-bourka-evrope-byla-predpovezena-spicka-energeticke-krize-16756116.html

https://cz.sputniknews.com/20211022/povede-se-cr-a-sk-prosadit-jadro-ek-energetiku-klasifikuje-dle-politickych-postoju-tvrdi-experti-16254105.html

německo

polsko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

německo, energetika, polsko, česká republika, uhlí, elektřina, průmysl, petr fiala, jaderná energetika, ceny, energetická bezpečnost, energetická závislost, konkurenceschopnost