Očkovacia prémia pre seniorov. Fraška dospela do finále. Názor

Asi najmedializovanejšou politickou udalosťou minulého týždňa bolo „boj“ o očkovaciu prémiu pre seniorov. Dôchodcovia, ktorí sa dajú zaočkovať, dostanú poukaz... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

Na okamžité výčitky, že toto práve nie sú sektory, v ktorých naši seniori zväčša utrácajú, iniciátor tohto „nápadu“ minister financií Igor Matovič prišiel s ďalším návrhom, že seniori môžu svoj poukaz darovať napríklad svojim deťom. Ďalší kreatívny nápad čo s poukazom vyšiel z hlavy predsedu parlamentu Borisa Kollára. Plne sa pritom prejavilo jeho vekslácke DNA, keď navrhol, nech ho priekupníkom „strelia“ za 400 eur a majú cash peniaze.Tento „geniálny“ nápad ministra financií sa zrodil podobne ako aj ostatné jeho dielne. Bez akejkoľvek konzultácie so svojimi koaličnými partnermi a, samozrejme, bez ohľadu na rozpočet. Skrátka, „špajza je vykradnutá“, ale len do času, keď sa v jeho hlave zrodí nejaký ďalší bizarný nápad. Potom žiadne rozpočtové bakchanálie nie sú problémom.Veľmi skoro sa však ukázalo, že problém asi je. Koaličná SaS jednoznačne odmietla podporiť tento návrh, bola ochotná súhlasiť maximálne so sumou 150 eur. Vláda tento návrh síce napriek odporu SaS odsúhlasila, ale hneď sa v parlamente ukázalo, že jeho presadenie rozhodne nebude ľahké. Parlamentná matematika jasne ukázala, že bez politickej dohody tento návrh nemá šancu prejsť. Len zhodou náhodných okolností parlament odobril tento návrh a umožnil, aby bol prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Prešiel iba o jeden hlas vďaka štyrom absenciám v Smere, jednej absencii v SaS a vďaka hlasovaniu zatiaľ nezaradeného poslanca Jozefa Šimka, ktorý kandidoval za Ľudovú stranu Naše Slovensko, ale je verejným tajomstvom, že v krátkej dobe zamieri do klubu SME RODINA.Za daných okolností bolo jasné, že takýto návrh neprejde z prvého čítania do druhého. Paradoxne však predseda Hlasu Peter Pellegrini jasne dával najavo, že je ochotný princíp očkovacej prémie podporiť, ak sa modifikuje a ak časť sumy dostanú seniori v hotovosti. Konkrétne sa jeho návrh opieral o ideu, že 300 eur dostanú seniori v hotovosti a 200 v poukaze. Miesto rokovania či vyjednávania sme sa v parlamente dočkali ohňa a síry z úst Igora Matoviča, ktorý tým najhrubším spôsobom urážal rovným dielom opozíciu, ako aj svojho koaličného partnera stranu SaS. Medzitým vznikol ešte jeden kompromis, a to taký, že seniori dostanú 500 eur v poukaze a 100 eur v hotovosti, pričom tých 100 eur nebude podmienené očkovaním, ale pôjde ako kompenzácia zvýšených cien energií.Matovičov plán bol až zúfalo trápny a priehľadný. Chcel zaútočiť na opozíciu s tým, že vďaka svojej tvrdohlavosti ožobráčili seniorov aj o tých 100 eur. Nakoniec všetko dopadlo inak. Dôchodcovia dostanú bonus v hodnote 200 a 300 eur v hotovosti, podľa toho, či sa zaočkujú dvoma či troma dávkami. Tento kompromis nakoniec podporila ako vládna SaS, tak aj opozičný Hlas a táto prémia nakoniec prešla viac než 90 hlasmi. Takto sa nakoniec skončil politický evergreen posledných dvoch týždňov. Matovič bol svojím okolím prinútený k preňho iste bolestnému kompromisu, zároveň mu politickí partneri jasne ukázali, že jeho štýl politiky je nielen značne „nešťastný“, ale zväčša ani nevedie k cieľom, ktoré si on sám vytýčil.

