Omikron se může stát dominantní mutací, tvrdí Válek. Připravuje několik scénářů boje s covidem

Omikron se může stát dominantní mutací, tvrdí Válek. Připravuje několik scénářů boje s covidem

Má nastupující vláda strategie na boj s novým omikron kmenem koronaviru? Podle kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) jeho tým připravil... 10.12.2021

Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Česku jsou zatím dva potvrzené případy omikronu ve Fakultní nemocnici v Brně a jeden pak na tamní základní škole. Dalších osm případů laboratoře prověřují, sekvence je ale ještě nepotvrdila. Pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek připustil, že je potřeba se připravovat i na variantu, že by omikron byl dominantní mutací tak, jak se to ukázalo u delty.A proto právě v lednu Válek plánuje spustit své scénáře boje s variantou omikron.Druhá varianta se tyká očkování. Válek uvedl, že zatím nikdo nedokáže odhadnout, jak bude proti omikronu odolná posilující třetí dávka očkování.Finanční stimulaci pacientů, jako se to děje na Slovensku, Válek přitom odmítá, podle něj proočkovanost populace po Novém roce posílí i to, že budou k dispozici vakcíny i pro ty, kteří se obávají mRNA vakcín.Lockdown po Vánocích také podle Válka není na pořadu dne.Připomeňme, že kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek se setkal s prezidentem Milošem Zemanem a znovu odmítl povinné očkování lidí nad 60 let od března příštího roku, jak to schválila vláda Andreje Babiše.K přístupu do restaurací, provozoven služeb, bazénů, fitness, na kulturní a společenské akce by měl znovu podle Válka stačit PCR test, který má platnost 72 hodin. Nyní tam legálně mohou jen plně očkovaní či rozočkovaní lidé, lidé po prodělaném covidu a děti do 12 let.

