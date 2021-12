https://cz.sputniknews.com/20211210/pani-ve-vlade-jste-pri-smyslech-fica-poradne-nastvala-nova-narizeni-ukazal-vsak-jak-je-obejit-16815029.html

„Páni ve vládě, jste při smyslech?“ Fica pořádně naštvala nová nařízení. Ukázal však, jak je obejít

„Páni ve vládě, jste při smyslech?“ Fica pořádně naštvala nová nařízení. Ukázal však, jak je obejít

Vláda slovenského premiéra Eduarda Hegera vydala novou sadu protikoronavirových opatření, která budou v zemi platit ode dneška až do 9. ledna. Jak ale tvrdí... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

Slovenská vláda tak například uložila lidem zákaz navštěvovat své příbuzné, což s přihlédnutím k době platností nařízení znamená, že blízcí příbuzní se nebudou moci setkat během Vánoc. Jsou ale dvě výjimky.„Blízkého příbuzného o Vánocích může člověk totiž navštívit tehdy, když je jako nemohoucí osoba odkázán na jeho pomoc, nebo když tento blízký člověk zemře. Pak je povoleno jít mu na pohřeb. Shrnu to, pokud chcete na Vánoce navštívit své rodiče a donést jim dárečky, jak to ostatně děláte celý život, tak letos vám Heger a další členové vlády vzkazují, že sorry, ale nejde to. Jde to jen tehdy, když zemřou. Páni ve vládě, jste při smyslech?“ otázal se Fico.Předseda Směru ovšem upozornil, že nové opatření má své díry a zmínil například, že lidem je dovoleno vyrážet na procházky do přírody a za sportem. Fico pak ve svém videu na vlastním příkladu ukázal, jak bude letos vypadat rodinné vánoční setkání – na lyžích a vyjet s hůlkami v rukou.Za další absurditu považuje Fico ustanovení o otevření hotelů po 25. prosinci. Očkovaní a lidé, kteří prodělali nemoc covid-19, v hotelu ovšem narazí na problém, protože v souladu s nařízením musí zdejší restaurace a bary zůstat zavřené.„Oběd si musíte převzít u okénka, nebo vám ho jako nakaženým morem přinesou na pokoj,“ doplnil Fico.„Dezoláti sedící ve vládě, ještě jednou, buď všechno zavřete a každého odškodněte, nebo všechno za určitých podmínek otevřete,“ vyzval Fico s dovětkem, že kdyby byl ve vládě on, šel by cestou postupného otevírání země, jak se to děje v Maďarsku či v Polsku.„To bychom však museli mít ve vládě koaliční partnery, kteří při svém rozhodování používají hlavy. A ne jiné části svého těla,“ uzavřel Fico.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

