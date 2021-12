https://cz.sputniknews.com/20211210/parodie-na-spravedlnost-amnesty-international-zareagovala-na-rozhodnuti-o-vydani-assange-do-usa-16811687.html

„Parodie na spravedlnost.” Amnesty International zareagovala na rozhodnutí o vydání Assange do USA

„Parodie na spravedlnost.” Amnesty International zareagovala na rozhodnutí o vydání Assange do USA

Mezinárodní organizace Amnesty International odsoudila rozhodnutí Nejvyššího soudu Velké Británie o vydání zakladatele WikiLeaks Juliana Assange do USA... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

Dnešní rozhodnutí Nejvyššího soudu Velké Británie o tom, že aktivista a zakladatel WikiLeaks Julian Assange může být vydán do Spojených států amerických, narazilo na kritiku ze strany mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International, která varovala před možnými nepříznivými následky tohoto kroku.Miužnieks také poznamenal, že vznesená proti Assangeovi obvinění ze strany USA ohrožují svobodu tisku v této zemi a zároveň po celém světě.Záruky USA nestojí za nicNa konci října šéfredaktor portálu WikiLeaks Kristinn Hrafnsson prohlásil, že ujištění USA o tom, že Assange nebude vystaven zvláštním administrativním opatřením, která by omezila jeho návštěvy ve vězení nebo komunikaci s jinými lidmi, „nestojí za nic“. „Říkají přece: můžeme náš postoj změnit,“ podotkl.Assange, který byl obviněn ve Švédsku v roce 2010 ze sexuálního obtěžování a znásilnění, se ukrýval od června roku 2012 na Velvyslanectví Ekvádoru v Londýně z obav před extradicí. Ráno 11. dubna roku 2019 byl zadržen na žádost USA. Od té doby je ve vazbě ve věznici se zvýšenou ostrahou Belmarsh. Jednání o jeho extradici začala 2. května 2019. Brzy poté americké úřady oznámily, že předložily Assange nová obvinění v 17 případech porušení zákona o špionáži a vyzrazení tajné informace. V případě vydání do USA hrozí Assange až 175leté vězení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

