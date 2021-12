Provokace tím neskončí. Bývalý velitel Černomořského loďstva okomentoval incident s ukrajinskou lodí

https://cz.sputniknews.com/20211210/provokace-tim-neskonci-byvaly-velitel-cernomorskeho-lodstva-okomentoval-incident-s-ukrajinskou-lodi-16808707.html

Incidenty v Černém moři podobné včerejšímu případu lodě ukrajinského vojenského námořnictva Donbass budou pokračovat, protože Kyjev chce za souhlasu... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

„Myslím si, že se Ukrajinci nezastaví a budou dělat provokace jak ze strany Mariupolu, tak i ze strany Oděsy. Ano, náš náčelník Generálního štábu dal na srozuměnou, že budeme odpovídat na provokace silou, ale asi právě o to Kyjev usiluje, a jeho hlavní ochránce Washington ho k tomu všemožně podněcuje,“ řekl Komojedov.FSB RF ve čtvrtek oznámila, že velitelská loď Donbass ukrajinského vojenského námořnictva pluje směrem ke Kerčskému průlivu a ignoruje požadavek změnit kurz. Později se loď otočila zpátky. Jednání posádky zhodnotila ruská speciální služba jako provokativní a ohrožující bezpečnost mořské dopravy. Rozhovor prezidentů USA a Ukrajiny Joea Bidena a Volodymyra Zelenského se časově shodla s pokusem ukrajinské válečné lodě vplout do Kerčského průlivu. Donbass vzal zpětný kurz v okamžiku, kdy bylo oznámeno ukončení jednání.Nebyl to první incident s loděmi Vojensko-námořních sil Ukrajiny v Kerčském průlivu. V listopadu roku 2018 narušily tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva hranici Ruska, vpluly do dočasně zavřených vod pobřežního moře RF a zamířily z Černého moře k průlivu. Manévrovaly nebezpečně a neplnily zákonné požadavky ruských úřadů. Lodě, které narušily hranici RF, byly zadrženy. Vojáci, kteří narušili hranici, byli 7. září roku 2019 předáni Ukrajině v rámci dohod o současném propuštění zadržených a odsouzených osob, lodě byly ukrajinské straně předány v listopadu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

