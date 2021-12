https://cz.sputniknews.com/20211210/setkani-s-premierem-a-ministry-pri-ockovani-na-slovensku-vlada-se-snazi-motivovat-lidi-k-vakcinaci-16815618.html

Setkání s premiérem a ministry při očkování na Slovensku: Vláda se snaží motivovat lidi k vakcinaci

Ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský prohlásil, že případné uvolnění v republice se dotkne jen naočkovaných a těch, kdo již prodělal covid-19. Přitom... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

Příští týden se členové slovenské vlády mají sejít na zasedání, na němž budou probírat současnou epidemiologickou situaci a postup během nadcházejících vánočních svátků. Ministr zdravotnictví Slovenska Vladimír Lengvarský přitom dal jasně najevo, že případné uvolnění se nedotkne všech, bude totiž platit jen pro očkované a pro ty, kteří již překonali koronavirus.Tuto sobotu bude v republice spuštěn tzv. mobilizační týden, během něhož chce zdravotnický resort zvýšit informovanost obyvatel o roli vakcinace a pobídnout lidi k tomu, aby se nechali očkovat. Během následujících sedmi dnů budou značně navýšeny očkovací kapacity. Uvádí se, že očkování bude probíhat v 65 nemocnicích, 27 poliklinikách, 19 velkokapacitních očkovacích centrech, budou zajištěny i výjezdní očkovací týmy.Kromě toho, v samotných očkovacích centrech lidé budou moci potkat slovenského premiéra Eduarda Hegera a další ministry, Slováci budou mít dokonce možnost setkat se i s osobnostmi kulturního života a sportu. Předpokládá se, že známí lidé pomohou přesvědčit lidi, aby se nechali naočkovat.Finanční odměna pro očkovanéVčera jsme informovali o tom, že poslanci Národní rady Slovenska schválili novelu zákona, který nově zavádí nárok na finanční příspěvek pro očkované seniory starší 60 let. Výše odměny se bude pohybovat mezi 200 a 300 eury v závislosti na tom, kolik dávek občan dostal. Důležité také je, že příspěvek bude možné použít na jakékoliv účely.Původní návrh předložený ministrem financí a šéfem hnutí OĽaNO Igorem Matovičem předpokládal, že senioři budou moci obdržet poukazy v hodnotě 500 eur, ale následně se to změnilo na 300 eur v hotovosti, které naočkovaní občané budou moci použít podle vlastního uvážení. Matovičův návrh byl totiž upraven poté, co poslankyně za OĽaNO Anna Mierna předložila svůj pozměňovací návrh, který byl následně schválen zástupci stran OĽaNO, Sme Rodina, Hlas-SD a většinou poslanců stran Svoboda a Solidarita. Směr-SD v čele s Robertem Ficem se hlasování zdržel, ĽSNS se vyslovili proti. Celkem návrh podpořilo 97 ze 138 přítomných zákonodárců.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

