Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová podepsala zákon o finanční odměně pro naočkované

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová podepsala zákon o finanční odměně pro naočkované

Zákon, který byl včera schválen také Národní radou Slovenské republiky, dostal zelenou i od prezidentky Čaputové.

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, která dnes podepsala zákon o odměnách pro naočkované seniory, si nemyslí, že daný zákon je v rozporu s Ústavou Slovenska. Podle slov představitele odboru komunikace Kanceláře prezidenta SR Lukáše Laczka má přitom Čaputová určité výhrady vůči samotnému systému odměňování, který zatím nezahrnuje část seniorů, kteří by měli mít nárok na finanční odměnu. V souvislosti s tím slovenská prezidentka doufá, že v nejbližší době dojde k přehodnocení tohoto mechanismu.Odměna pro seniorySlovenští poslanci se včera shodli na podmínkách poskytnutí finanční odměny pro seniory starší 60 let, kteří se nechali naočkovat proti covidu-19. Původní návrh předložený ministrem financí a šéfem hnutí OĽaNO Igorem Matovičem předpokládal, že senioři budou moci obdržet poukazy v hodnotě 500 eur, ale následně se to změnilo na 300 eur v hotovosti, které naočkovaní občané budou moci použít podle vlastního uvážení. Matovičův návrh byl totiž upraven poté, co poslankyně za OĽaNO Anna Mierna předložila svůj pozměňovací návrh, který byl následně schválen zástupci stran OĽaNO, Sme Rodina, Hlas-SD a většinou poslanců stran Svoboda a Solidarita. Směr-SD v čele s Robertem Ficem se hlasování zdržel, ĽSNS se vyslovili proti. Celkem návrh podpořilo 97 ze 138 přítomných zákonodárců.Podle schváleného návrhu budou mít nárok na finanční odměnu ve výši 300 eur ti občané starší 60 let, kteří dostali třetí dávku vakcíny nebo si nechají aplikovat třetí dávku do 15. ledna příštího roku. Příspěvek ve výši 200 eur získají ti senioři nad 60 let, kteří se nechali naočkovat druhou dávkou od 30. června letošního roku, anebo dostanou tu druhou dávku do 15. ledna 2022. Částku ve výši 200 eur budou moci čerpat také senioři, kteří se naočkovali první dávkou od 25. listopadu anebo ji dostanou do 15. ledna 2022.V případě jednodávkové vakcíny nárok na příspěvek ve výši 200 eur budou mít lidé starší 60 let, kteří se naočkují do konce letošního roku a dostanou posilující dávku do 1. března 2022. Daná finanční odměna bude platit jenom pro ty, co absolvovali vakcinaci na území Slovenské republiky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

