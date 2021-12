Sociální demokraty povede Michal Šmarda. Maláčová ve volbách nového předsedy ČSSD neuspěla

https://cz.sputniknews.com/20211210/socialni-demokraty-povede-michal-smarda-malacova-ve-volbach-noveho-predsedy-cssd-neuspela-16813355.html

Sjezd byl oficiálně zahájen krátce po desáté hodině českou hymnou a hymnou Evropské unie. Připojilo se přes 200 straníků. Ještě před volbou vedení se delegáti dlouho přeli o to, jak to bylo s financováním volební kampaně pro sněmovní volby. Náklady totiž překročily padesát milionů korun, což bylo podstatně více oproti původním plánům.V první části vystoupil také bývalý předseda strany a končící ministr vnitra Jan Hamáček, který mluvil velmi krátce.Původně se o křeslo předsedy strany ucházelo sedm osob, nakonec ale do volby pokračovali jen tři lidé, a to dosluhující ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda a bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík. Favority byly Maláčová a Šmarda. Šmarda získal 44 nominací a Maláčová 31 nominací.Šmarda poděkoval delegátům za příležitost ve chvíli, kdy je Česko po vypadnutí ČSSD ze Sněmovny bez levicové demokratické alternativy v Parlamentu.Maláčová po volbě oznámila, že nebude kandidovat na žádný jiný post ve vedení strany, bude řadovou členkou.Krátce před sjezdem oznámil Šmarda mezi svými podporovateli dvě výrazná jména. Bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Připomeňme, že ČSSD ve volbách se ziskem 4,65 procenta hlasů nepřekročila poprvé za dobu samostatné ČR zákonnou pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. Na výsledek reagoval odstoupením předseda strany Jan Hamáček, zbytek nejužšího vedení pak oznámil rezignaci k datu dnešního sjezdu. Strana do jmenování nové vlády zůstává v kabinetu s hnutím ANO, který od 11. listopadu vládne v demisi.

