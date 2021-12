https://cz.sputniknews.com/20211210/svuj-americky-sen-si-nech-pro-sebe-slovaky-rozzurila-podrizena-pozice-hegera-na-schuzce-s-bidenem-16807734.html

„Svůj americký sen si nech pro sebe!“ Slováky rozzuřila podřízená pozice Hegera na schůzce s Bidenem

Prezident USA Joe Biden ve čtvrtek hovořil se zástupci zemí tzv. Bukurešťské devítky o svém úterním jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Slovenský... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

„Na otázku prezidenta Joea Bidena, jak vnímá situaci Slovensko, jsem řekl, že je nezbytné, abychom jako aliance jednali koordinovaně, jednotně a spolu. Zároveň jsem vyjádřil znepokojení z přítomnosti ruských vojsk v blízkosti ukrajinských hranic a potencionálního rizika ozbrojeného konfliktu,“ promluvil Heger na Facebooku o vysloveném postoji Slovenska při jednání s Bidenem.„Mluvil jsem i o intenzivní spolupráci Slovenska s Ukrajinou. Zdůraznil jsem, že podporujeme její územní celistvost a euroatlantické ambice. Vůči případným aktivitám Ruska by se měl tvrdě vyhradit i nejbližší summit EU,“ dodal.Podle Hegera americký prezident účastníky setkání opakovaně ujistil, že bezpečnost EU je pro Spojené státy prioritní.Slovenský premiér podle svých slov ocenil, že americký prezident o situaci nemluví jen s velkými hráči, ale také se zeměmi na východní hranici NATO, které mají právem největší obavy z aktuálních bezpečnostních hrozeb.Heger na závěr uvedl, že se všichni účastnici jednání shodli na potřebě dialogu s Ruskem, s cílem deeskalovat situaci. Bukurešťská devítka (B9) se skládá z Bulharska, Česka, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. Toto seskupení se poprvé setkalo na úrovni hlav států v Bukurešti v roce 2015, připomíná tiskový odbor Úřady vlády SR.Reakce ze sítíPod příspěvkem Hegera se objevilo obrovské množství komentářů s rozzlobenou reakcí uživatelů. Lidi pobouřilo, že slovenský premiér nezastával během jednání pozici, která by podle nich opravdu byla v zájmu Slovenska.„Nalijme si čisté vodky. Milý můj chudáku, ty si tady hlavně na nic nehraj a raději karty nemíchej a svůj americký mokrý sen si nech pro sebe a tobě podobným. Rusové jsou v první řadě znepokojeni, co se děje u jejich hranic, takže jen reagují na daný konflikt na neustále se narůstajícím tlakem Američany krmenou podporou. Nekrm lidi dezinformacemi a konečně napiš pravdu o tom, že se Amerika chystá k dobývání ještě pro ně neznámého východního území. V tomto nebudeš mít žádnou podporu od občanů... jedině jen od amíků, kteří pláčou nad hroby svých předků, kteří se obětovali pro svobodu, neboť za svobodu bojovali a už všechny zdroje pro potřebu vlastní vyčerpali, ale pro jejich vlastní a nenažranou. Vážně ti radím, nedráždi hada bosou nohou,“ napsal Ručná Výroba Blackosh.„Je mi z Vás pan Hegere na zvracení, na úplné zvracení, i z celé vlády. Neberte to osobně, neurážím Vás, jen mi je z toho smutno, z toho všeho, kdo to ten náš stát řídí a jak se likviduje střední vrstva a jakou neférovost jste Vy a vláda zavedli,“ vyjádřil svou frustraci Daniel KA.„Tímto statusem u mě tento pán jako politik skončil. Čili podle jeho logiky, pokud Rusko pošle svá vojska na svou hranici s Ukrajinou, je to špatně, ale když na tuto hranici přijdou vojska NATO, je to ok?“ poukázal Lukáš Pastirčák na rozpor.„A nejste znepokojen vojáky NATO na Ukrajině, vám už skutečné švitoří na hlavu? Co byste chtěl, aby si Rusové nestřežili své hranice? Co nás táhnete do války? Jakým právem? Co my máme s USA?“ ptala se Jana Tribulikova.„A zase rozhodujete o nás bez nás, tak jako o vstupu Slovenska do NATO bez referenda! Proč asi? No, protože souhlas byste v referendu nedostali! Jste zaprodanci, co neslouží lidu, ale určitým elitám, penězům a moci!“ tvrdil Richard Kuník.„Naše bezpečnost je pro USA prioritní?!“ ptal se pobouřeně Robert Andráši.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

