V Polsku byla Merkelová postavena na roveň Hitlerovi a Goebbelsovi

Ve Varšavě byly vyvěšeny plakáty s podobiznou bývalé německé kancléřky Angely Merkelové po boku Adolfa Hitlera a Josepha Goebbelse. Informoval o tom televizní... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle zpráv médií byla akce organizována skandálně známým umělcem Wojciechem Korkuciem před blížící se návštěvou nové německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové.Je třeba poznamenat, že kromě bývalé kancléřky jsou na plakátech také bývalý německý ministr zahraničí Heiko Maas a prezident Frank-Walter Steinmeier a také německý velvyslanec ve Varšavě Arndt Freytag von Loringhoven.Jsou na nich také loga pravicově nacionalistických médií a symbol polského ministerstva kultury. Podle televizního kanálu byl projekt financován fondem blízkým vládě.Před několika lety Polsko nastolilo otázku povinnosti Německa platit republice reparace za ztráty během 2. světové války. Za tímto účelem byla vytvořena zvláštní parlamentní komise pro výpočet odpovídající částky.Německo zase opakovaně uvádělo, že nehodlá platit Polsku. Berlín se domnívá, že již zaplatil vysokou částku a není důvod zpochybňovat polské odmítnutí reparací v roce 1953.Varšava nadále považuje tuto otázku za otevřenou.Rozloučení s MerkelovouAngela Merkelová opustila ve čtvrtek 2. prosince místo kancléřky Spolkové republiky Německo, které zastávala 16 let. Rozloučení doprovázela velkolepá ceremonie, která vyvolala ohlas na sociálních sítích.Ve čtvrtek 2. prosince se Německo rozloučilo s bývalou kancléřkou velkým čepobitím, jehož prostřednictvím němečtí vojáci vyjadřují nejvyšší úctu Merkelové odcházející z funkce.Prostřednictvím velkého čepobití se v Německu armáda tradičně s vojenskými poctami loučí s nejvyššími ústavními činiteli, což je v této zemi vyjádřením nejvyšší možné pocty ze strany armády.Merkelová při této příležitosti poděkovala za spolupráci všem, a to nejen armádě a mezinárodním organizacím. V neposlední řadě zmínila i lékaře a zdravotníky, tedy všechny, kdo přispívali během souboje s covidem-19 a celkově s koronavirovou pandemií. Následně za svitu loučí podle tradice zahrála vojenská kapela tři skladby vybrané kancléřkou. Merkelová si zvolila křesťanskou hymnu Tebe Bože chválíme, hit Hildegard Knefové Pro mě by měly pršet červené růže a valčík od punkové ikony Niny Hagenové Zapomněl jsi barevný film, jenž byl největším hitem v době jejího mládí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

