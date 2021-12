https://cz.sputniknews.com/20211210/vztahy-mezi-ruskem-a-zapadem-se-dostaly-do-kritickeho-bodu-uvadi-ministerstvo-zahranici-16817701.html

Vztahy mezi Ruskem a Západem se dostaly do kritického bodu, uvádí ministerstvo zahraničí

Dialog mezi Ruskem a západními zeměmi o bezpečnostních zárukách je naléhavě nutný, vztahy se dostaly do kritického bodu, uvedlo ministerstvo zahraničí ve svém... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-10T22:45+0100

2021-12-10T22:45+0100

2021-12-10T22:45+0100

svět

rusko

usa

západ

diplomatické vztahy

Na ministerstvu připomněli, že během rozhovoru s ruským prezidentem vyjádřil Joe Biden připravenost zahájit dialog o bezpečnostních otázkách.Ministerstvo také požaduje, aby NATO reagovalo na dřívější návrhy na snížení napětí v Evropě. Rusko zejména trvá na stažení z oblastí operačních cvičení v dohodnuté vzdálenosti od kontaktní linie Rusko-NATO a na dohodě o hraniční vzdálenosti přiblížení válečných lodí a letadel s cílem zabránit nebezpečným vojenským aktivitám.Ministerstvo zahraničí také zdůraznilo, že Moskva čeká na reakci bloku na návrh obnovit pravidelný dialog mezi ministerstvy obrany.Ministerstvo zahraničí upozornilo, že země NATO podněcují Kyjev k agresi, místo aby „brzdily své ukrajinské chráněnce“.Pokračuje vojenské osvojování území Ukrajiny, zásobování země zbraněmi,“ uvedlo ministerstvo.Zdůraznilo také, že zatažení Kyjeva do aliance může mít za následek to, že se na ukrajinském území objeví raketové systémy, což znamená ohrožení bezpečnosti Ruska a vyvolává rizika rozsáhlého konfliktu v Evropě.Západní politici často mluví o „ruské agresi“. Obvinění se týkají jak politické, tak ekonomické sféry – údajně škodlivý vliv Moskvy se podle jejich názoru odráží na Ukrajině, v Evropské unii, aktivitách NATO i samotných Spojených státech.Rusko tato prohlášení opakovaně vyvracelo a dávalo je do souvislosti s přáním Severoatlantické aliance umístit v blízkosti ruských hranic více vojenské techniky a také prosazovat své vlastní zájmy. Prezidentův tiskový tajemník Dmitrij Peskov připomínal, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat.Prezident Vladimir Putin na konci listopadu během svého vystoupení na fóru Rusko volá prohlásil, že pro Moskvu bude rozmístění zbraní na ukrajinském území červenou linií, protože to ohrožuje národní bezpečnost.Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová upozornila, že červenou čárou bude pro Rusko i vstup Ukrajiny do NATO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

usa

západ

2021

rusko, usa, západ, diplomatické vztahy